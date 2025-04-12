شكرا لقرائتكم خبر عن بـ 5 درجات مئوية.. محافظة طريف تسجل أدنى درجة حرارة بالمملكة والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - سجّلت محافظة طريف بمنطقة الحدود الشمالية اليوم، 5 درجات مئوية كأدنى درجة حرارة على مستوى مدن ومحافظات المملكة، وذلك بحسب التقرير الصادر عن المركز الوطني للأرصاد.من ناحية أخرى، نبَّه المركز اليوم، من أمطار خفيفة على مدينة نجران ومحافظات بدر الجنوب وثار وحبونا ويدمة وخباش.تشمل تأثيراتها رياحًا نشطة وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية، وبيَّن المركز أن الحالة تستمر حتى الـ 10 مساءً.وكان المركز الوطني للأرصاد، قد أعلن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم السبت في المملكة، منبها من هطول أمطار خفيفة واستمرار الرياح المثيرة للأتربة.حسب بيان الأرصاد، لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية والرياض.