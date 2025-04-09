شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن.. وزير الخارجية يبحث العلاقات الاستراتيجية مع نظيره الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية ماركو روبيو، في مقر وزارة الخارجية الأمريكية بالعاصمة واشنطن.

وجرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الصديقين، وفرص تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

وناقش الجانبان سبل تكثيف التنسيق والعمل المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، وفي مقدمتها المستجدات في قطاع غزة والسودان واليمن، والأزمة الروسية الأوكرانية، وتبادل وجهات النظر حيالها، والمساعي المبذولة تجاهها بما يحقق الأمن والسلم الدوليين.



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حضر اللقاء، صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ومستشار وزير الخارجية للشؤون السياسية الأمير مصعب بن محمد الفرحان، ومستشار وزير الخارجية محمد اليحيى.