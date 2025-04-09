احتجازات في أمطار وسيول عقيق الباحة

وباشر الدفاع المدني الحادثه بآلياته وعتاده حيث يوجد في عدة مواقع تحسباً لأي خطر على المواطنين فيما أدت البروق والصواعق الكثيفة إلى انقطاع الكهرباء عن بعض الأحياء، وباشرت آليات بلدية العقيق المواقع المتضررة لإزالة مخلفات السيول وإصلاح الأضرار التي لحقت بالطرق الفرعية.
من جهة أخرى أطلق المركز الوطني للأرصاد عدة تنبيهات لمنطقة الباحة ومحافظاتها تباينت بين التحذير والتنبيهات المتقدمة، مشددا على أهمية اتباع إرشادات الدفاع المدني والتقيد بها.
وشهدت أمس، مناطق جازان، عسير، مكة المكرمة، تكوّن للسحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة، في حين أثرت الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق تبوك، الجوف، الحدود الشمالية.
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