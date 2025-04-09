شكرا لقرائتكم خبر عن كولورادو.. هيئة الاتصالات تقود نقاشًا عالميًا عن الأقمار الصناعية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قادت هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية جلسة نقاش عالمية رفيعة المستوى في "مجال الأقمار الصناعية" على هامش النسخة الأربعين من فعاليات ملتقى الفضاء "Space Symposium"، المقامة في مدينة كولورادو سبرينجز بالولايات المتحدة الأمريكية من 7 وحتى 10 أبريل الحالي.

جاء ذلك بحضور كبار المسؤولين والخبراء من أبرز الشركات العالمية الرائدة في مجال الاتصالات والفضاء، مثل شركة سبيس إكس (SpaceX)، وأمازون (مشروع كويبر) (Amazon - Project Kuiper)، وإيريديوم (Iridium)، وإيكوستار (EchoStar).

ولوكهيد مارتن (Lockheed Martin)، وبوينج (Boeing)، وبريس ووترهاوس كوبرز (PwC)، ومجموعة نيو للفضاء (NSG)، وسييكر (SEAKR)، وليوناردو (Leonardo)، وبي إيه سيستمز (BEA Systems).

توحيد المعايير الفنية

وتهدف الجلسة إلى مناقشة توحيد المعايير الفنية في الاتصالات الفضائية وتعزيز التعاون الدولي في القطاع، وتوفير منصة دولية فاعلة للحوار ومناقشة التحديات والفرص المرتبطة بتوسيع نطاق استخدام هذه التقنيات.



بالإضافة إلى دعم الابتكار، وتطوير منظومة متكاملة تعزز الاستثمار والتقدم التقني في هذا المجال الحيوي، ومواصلة تعزيز السياسات التنظيمية في قطاع الفضاء وتوحيد وجهات النظر العالمية بشأنها عالميًا.

وافتتح محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية د. محمد بن سعود التميمي الجلسة بالتطرق إلى تسارع تطور تقنيات الاتصالات الفضائية والحاجة إلى جهود مكثفة بغرض توحيد المعايير الفنية وتنسيق الطيف الترددي لإيجاد بيئة استثمارية محفزة في قطاع الاتصالات الفضائية، ودوره في تعزيز التكامل بين الجهات الفاعلة على المستويين المحلي والدولي.

وأيضًا تعزيز فرص دخول السوق لجميع المهمتين، وتبني أنظمة تقنية متوافقة المواصفات والمعايير، الذي سيؤدي إلى خفض التكاليف الرأس مالية والتشغيلية.



تطوير قطاع الاتصالات والفضاء

وأكد التميمي التزام المملكة الدائم بدعم الجهود الدولية الرامية إلى تطوير قطاع الاتصالات والفضاء، مشيرًا إلى أن سوق الاتصالات الفضائية تحديًا في تنوع تقنيات الاتصال دون وجود معايير فنية موحدة.

وأضاف: بالإمكان توفير فرص لمعالجة هذا التحدي لضمان عمل التقنيات المختلفة مع بعضها البعض، وتقليل تكاليف التصنيع وإتاحة خدمات أفضل للمستخدمين النهائيين.

وتأتي هذه الجلسة ضمن جهود الهيئة المستمرة لتعزيز دور المملكة وريادتها العالمية في مجال الاتصالات الفضائية، بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تعزيز دور التقنيات الحديثة في التنمية الاقتصادية والمجتمعية.