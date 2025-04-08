الخبر الـ 61 عالميا ضمن قائمة المدن الذكية لعام 2025

حققت محافظة الخبر بالمنطقة الشرقية إنجازًا في قائمة مؤشر المدن الذكية لعام 2025م، الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، بتقدمها 38 مركزًا خلال عام واحد، لتحتل المركز 61 عالميًا.

وأكد أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن هذا الإنجاز يأتي تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويؤكد على مدى إدراك السكان وتفاعلهم مع الجهود المبذولة فيما يتعلق بالصحة والسلامة، وإمكانية التنقل، والأنشطة، والعمل، والنظام التعليمي، والحوكمة لتصبح الخبر مدينة ذكية توفر لسكانها وزوارها أعلى مستويات الرفاهية وجودة الحياة، مشيرًا إلى أن التصنيف الجديد يشكل حافزًا لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات.

وقدم هذا الإنجاز لأمير المنطقة الشرقية، ونائبه لدعمهما غير المحدود للمنطقة ومحافظة الخبر، منوهًا بالدعم والمساندة من قبل وزير الشؤون البلديات والإسكان ماجد الحقيل، وتحقيق ما يطمح إليه دوت الخليج والمواطن، وهو يشكل دافعًا وتحفيزًا كبيرًا للاستمرار وتحقيق مزيدٍ من الإنجازات ويرفع من سقف الطموحات وفقًا لرؤية القيادة والعمل الحكومي المشترك اللذين شكلا الحجر الأساس في استمرار تحقيق مزيدٍ من الإنجازات في تنمية المجتمع وجودة الحياة في الخبر والتوسع في الخدمات الرقمية في جميع المجالات.

وأشاد الجبير بدور الأمانة الريادي في تطوير المدن واتباع أسلوب حياة ذكي وفقًا لجميع الأصعدة والمستويات لتوفير الوقت والجهد في جميع مشاريع البنية التحتية، ويمثل خطوة مهمة نحو تحقيق رؤية مستدامة لتطوير وتنمية المدن، وهو استمرار لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال إيجاد مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر لوطن طموح يجعل المدن بيئة جاذبة للسكان والزوار. وأوضح أن الخبر تزخر بالعديد من الأماكن السياحية والمرافق المهمة، جعلتها مدينة جذب سياحية متكاملة، لما تمتلكه من مقومات، وبنية تحتية، لتكون رافدًا سياحيًا مهمًا ضمن مدن المنطقة، وتميزت بالمشاريع التنموية المتنوعة.

يذكر أن تقدم مدينة الخبر للمركز 61 جاء وفق مؤشر IMD العالمي بالتنسيق ما بين أمانة المنطقة الشرقية وهيئة تطوير المنطقة.