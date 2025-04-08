- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. اختتام برنامج تدريبي حول خصوبة التربة والري بميسان والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - اختتم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف، ممثلاً بوحدة الوزارة في بني مالك، فعاليات البرنامج التدريبي المتخصص الذي حمل عنوان ”خصوبة التربة والري الزراعي“.
واستمر البرنامج على مدى يومين في محافظة ميسان، بتنظيم من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بفعالية.
استهدف البرنامج بشكل مباشر المزارعين والمرشدين الزراعيين في المنطقة، سعياً لتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لتبني ممارسات زراعية محسّنة ومستدامة في مجالي التسميد والري. كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصة للاطلاع على تجارب دولية ناجحة في بيئات زراعية مشابهة لبيئتهم المحلية.
وشهد البرنامج على مدار يوميه تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية التي جمعت بين الجانب النظري والتطبيقات العملية والميدانية.
ركزت هذه الجلسات على تعريف المشاركين بأهمية العناية بخصوبة التربة وصحتها كعامل أساسي في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وتناولت الجلسات دور تقنيات الري الزراعي الحديثة في دعم استدامة الزراعة المطرية. وأسهمت هذه الأنشطة المتنوعة في رفع مستوى الوعي وتطوير القدرات الفنية لدى المزارعين والمرشدين المشاركين.
يُشار إلى أن برنامج ”ريف السعودية“ يعد أحد البرامج التنموية الهامة التي تشرف عليها الوزارة، حيث يركز على تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين في مختلف مناطق المملكة.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين الممارسات الزراعية المتبعة وزيادة الإنتاجية، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.
واستمر البرنامج على مدى يومين في محافظة ميسان، بتنظيم من برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة ”ريف السعودية“، وبالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة ”الفاو“.
وأوضحت الوزارة أن هذا البرنامج التدريبي يندرج ضمن مشروع أوسع يهدف إلى تعزيز قدرات وزارة البيئة والمياه والزراعة لتنفيذ برنامج التنمية الريفية الزراعية المستدامة بفعالية.
مهارات أساسية
استهدف البرنامج بشكل مباشر المزارعين والمرشدين الزراعيين في المنطقة، سعياً لتمكينهم من اكتساب المهارات الأساسية الضرورية لتبني ممارسات زراعية محسّنة ومستدامة في مجالي التسميد والري. كما أتاح البرنامج للمشاركين فرصة للاطلاع على تجارب دولية ناجحة في بيئات زراعية مشابهة لبيئتهم المحلية.
وشهد البرنامج على مدار يوميه تقديم مجموعة من الجلسات التفاعلية التي جمعت بين الجانب النظري والتطبيقات العملية والميدانية.
عامل أساسي
ركزت هذه الجلسات على تعريف المشاركين بأهمية العناية بخصوبة التربة وصحتها كعامل أساسي في تعزيز إنتاجية المحاصيل الزراعية.
وتناولت الجلسات دور تقنيات الري الزراعي الحديثة في دعم استدامة الزراعة المطرية. وأسهمت هذه الأنشطة المتنوعة في رفع مستوى الوعي وتطوير القدرات الفنية لدى المزارعين والمرشدين المشاركين.
يُشار إلى أن برنامج ”ريف السعودية“ يعد أحد البرامج التنموية الهامة التي تشرف عليها الوزارة، حيث يركز على تقديم الدعم الفني والتدريبي للمزارعين في مختلف مناطق المملكة.
ويهدف البرنامج بشكل عام إلى تحسين الممارسات الزراعية المتبعة وزيادة الإنتاجية، بما يخدم أهداف التنمية الزراعية المستدامة في المملكة.