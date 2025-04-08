شكرا لقرائتكم خبر عن الطائف.. اختتام برنامج تدريبي حول خصوبة التربة والري بميسان والان نبدء بالتفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.