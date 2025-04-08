شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - الحج والعمرة: الأول من ذي القعدة آخر موعد لمغادرة المعتمرين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أخبار متعلقة عنيزة.. جراحة عاجلة تُنقذ بصر طفل أصيب بألعاب نارية 40 ساعة تطوعية شرطا للتخرج من الثانوية.. والمنصة الوطنية بديل عن “نور” حددت وزارة الحج والعمرة يوم 15 شوال 1446 هـ آخر موعد لدخول المعتمرين الى المملكة كاستعداد لموسم الحج ويوم 1ذي القعدة 1446 هـ موعد نهائي لمغادرة المعتمرين.