شكرا لمتابعة خبر عن الهيئة الملكية بالرياض تحذر من الادعاءات المضللة بشأن المساعدة في التقديم على الأراضي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضحت الهيئة الملكية لمدينة الرياض أنها بدأت في تنفيذ التوجيه السامي الكريم الصادر عن سمو ولي العهد -حفظه الله- بشأن اتخاذ إجراءات عملية لتحقيق التوازن في القطاع العقاري بمدينة الرياض، مشيرة إلى أنها تعمل حاليًا على تطوير منصة إلكترونية مخصصة لاستقبال طلبات الاستفادة من الأراضي بشكل مباشر من المواطنين دون الحاجة لأي وسطاء أو أطراف خارجية.

وشددت على أن أي ادعاءات أو رسائل تُنشر بشأن وجود جهات تتيح أو تسهّل التقديم لا أساس لها من الصحة، وأن جميع التفاصيل والمستجدات المتعلقة بالمنصة أو آلية التقديم ستُعلن عبر القنوات الرسمية للهيئة، داعية الجميع إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية فقط، والحذر من أية محاولات احتيالية تدّعي منح أراضٍ خارج الإطار النظامي.