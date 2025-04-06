السعودية | مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية يقيم حفل معايده لمنسوبيه

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أقام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال والإنسانية اليوم حفل معايدة لمنسوبيه بمناسبة عيد الفطر المبارك، بحضور معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على المركز الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة وعدد من قيادات المركز.

ونوه الدكتور الربيعة بالدعم الكبير الذي يحظى به مركز الملك سلمان للإغاثة من القيادة الرشيدة -أيدها الله- التي حرصت أن ينقل المركز القيم الراسخة للمملكة المستمدة من الدين الإسلامي إلى العالم أجمع، وأصبح المركز بتوفيق من الله تعالى مرجعًا إنسانيًا وصل إلى 106 دول حول العالم ومثلًا يحتذى به على مستوى العالم في العمل الإنساني.

وحثّ منسوبي المركز على مضاعفة الجهد والعمل بكل تفانٍ وإخلاص وإبداع وتجديد من أجل خدمة الفئات الأكثر احتياجًا في العالم، وتطوير بنية العمل الإنساني، وترجمة رؤية المملكة 2030 بما يخدم مصالح الوطن.

وتبادل الجميع التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، سائلين المولى عز وجل أن يعيده على المملكة وبلاد المسلمين بالخير والبركة.

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