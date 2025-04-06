شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية تبحث سبل تعزيز التعاون والان نبدء بالتفاصيل

العلاقات السعودية الأوروبية

الدمام - شريف احمد - عقد وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية في ‫مجلس الشورى برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الأستاذ محمد الحميضي، اجتماعًا مع أعضاء بعثة العلاقات لشبه الجزيرة العربية في البرلمان الأوروبي برئاسة السيد لوباتكا، وذلك بمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورغ الفرنسية.واستُعرضت - خلال الاجتماع البرلماني المشترك السابع عشر- علاقات التعاون الثنائي وسبل تعزيزها في المجالات كافة، لاسيما المتعلقة بالمجالات البرلمانية.وضم وفد أعضاء لجنة الصداقة البرلمانية السعودية الأوروبية في مجلس الشورى خلال زيارتهم الحالية إلى البرلمان الأوروبي كلاً من نائب رئيس اللجنة الدكتور متعب المطيري، وأعضاء المجلس أعضاء اللجنة الدكتور تركي العواد.كما ضمت الدكتور خالد زبير، والدكتورة لبنى العجمي، وشارك في الاجتماع نائب رئيس بعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي الأستاذ سلمان الحربي، ونائب رئيس البعثة الأستاذة رنا الصبان.