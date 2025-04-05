شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل الطلاب المستجدين واعتماد التوقيت الصيفي بالمدارس.. غداً والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استعدادات شاملة لانطلاقة تعليمية جادة في 36 ألف مدرسة بمشاركة أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة

غدًا.. عودة أكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف مناطق المملكة مع بداية التوقيت الصيفي

يعود غدًا الأحد، أكثر من 6.5 مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة في مختلف المراحل التعليمية بالتعليم العام الحكومي والأهلي والعالمي، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

ويستأنف المعلمون والطلاب العملية التعليمية في أكثر من 36 ألف مدرسة موزعة على مختلف مناطق ومحافظات المملكة، وسط منظومة متكاملة من الاستعدادات التي سخّرتها وزارة التعليم لضمان انطلاقة تعليمية جادة وآمنة لما تبقى من الفصل الدراسي الثالث، بمشاركة فاعلة من أكثر من 500 ألف معلم ومعلمة يعملون على تهيئة بيئة تعليمية محفزة تسهم في تحسين نواتج التعلم وتعزيز الانضباط المدرسي.



التوقيت الصيفي الدوام المدرسي



وفي هذا السياق، بدأت إدارات التعليم في مختلف مناطق المملكة الإعلان عن اعتماد التوقيت الصيفي للدوام المدرسي، ابتداءً من غدا الأحد، وذلك استنادًا إلى اختلاف المواقع الجغرافية وتوقيتات الشروق، بما يحقق التوازن بين انتظام العملية التعليمية وملاءمة الظروف المناخية لكل منطقة.

واعتمدت بعض إدارات تعليم من بينها الرياض، الزلفي، الأفلاج، القويعية، بداية الاصطفاف الصباحي عند الساعة 6:30 صباحًا، فيما حددت إدارات تعليم أخرى مثل مكة المكرمة، الطائف، بيشة، حفر الباطن، ظهران الجنوب، رجال ألمع، عسير، محايل عسير، نجران، الحدود الشمالية والقصيم وعفيف، بداية الدوام عند الساعة 6:45 صباحًا.

أعلنت إدارات تعليم في الباحة، المنطقة الشرقية، والحدود الشمالية وجدة أن بداية اليوم الدراسي ستكون عند الساعة 7:00 صباحًا.

ويأتي اعتماد التوقيت الصيفي في إطار حرص وزارة التعليم على تهيئة البيئة التعليمية المثلى للطلبة ومنسوبي المدارس، وتماشيًا مع العوامل المناخية ودرجات الحرارة في مختلف المناطق.

من جانبها، أكدت وزارة التعليم أنها أكملت استعداداتها لاستئناف الدراسة، حيث تم تجهيز أكثر من 21 ألف مبنى تعليمي وفق أعلى معايير السلامة والجودة، كما تم توفير التجهيزات التقنية والمرافق التعليمية الداعمة، وتفعيل خطط الدعم والإرشاد في المدارس لضمان انطلاقة تعليمية منظمة. وتشير الإحصاءات الرسمية إلى أن عدد الأطفال في مرحلة رياض الأطفال تجاوز 420 ألفًا، بينما بلغ عدد طلاب المرحلة الابتدائية أكثر من 3.2 مليون، وعدد طلاب المرحلة المتوسطة أكثر من 1.5 مليون، فيما تجاوز عدد طلاب المرحلة الثانوية 1.3 مليون.



ويشهد الفصل الدراسي الثالث عددًا من المحطات الرئيسة التي تشمل بدء تسجيل الطلاب المستجدين في الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال يوم غداً الأحد 6 أبريل، يليها إتاحة برنامج فرص لحركة النقل الخارجي يوم الإثنين 7 أبريل، ثم الإعلان المبدئي عن أسماء المرشحين للوظائف التعليمية يوم الخميس 10 أبريل، على أن تبدأ المقابلات والمطابقات الرسمية يوم الثلاثاء 29 أبريل.

كما تتضمن الخطة الدراسية إجازة نهاية أسبوع مطولة يومي الأحد والإثنين 4 و5 مايو، فيما تبدأ الاختبارات العملية والشفوية يوم الأحد 25 مايو، وتبدأ إجازة عيد الأضحى يوم الجمعة 30 مايو، وتُستأنف الدراسة يوم الأحد 15 يونيو بالتزامن مع انطلاق الاختبارات التحريرية النهائية، على أن يُختتم العام الدراسي يوم الخميس 26 يونيو، ويُعلن عن الأسماء النهائية للمرشحين في الوظائف التعليمية وتوقيع العقود يوم الأحد 27 يوليو.

وتأتي هذه الجهود في إطار توجهات وزارة التعليم المتوافقة مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تضع التعليم في مقدمة أولويات التنمية الوطنية، وتسعى إلى بناء منظومة تعليمية رائدة ترتكز على الجودة، وتُعزز من قدرات الطلاب والطالبات وتُهيئهم للمستقبل، مع تأكيد الوزارة على أهمية الانضباط المدرسي منذ اليوم الأول، لما له من أثر إيجابي مباشر على تعزيز التحصيل الدراسي وتحقيق الأهداف التربوية والتعليمية.

تسجيل الطلاب المستجدين