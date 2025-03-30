عسير الأكثر احتضانا للمعاهد الصناعية بـ16% مقبولا

التدريب التقني
كشف تقرير المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام الماضي عدد المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية ومعاهد السجون، حيث بلغ إجمالي المقبولين 17.232 مقبولا، وفاق المقبولون في المعاهد الصناعية المقبولين بمعاهد السجون، حيث بلغ إجمالي المقبولين في المعاهد الثانوية الصناعية 9758 مقبولا بـ57% مقابل قبول 7474 في معاهد السجون بـ43%، وسجلت 5 مناطق الأقل مقبولين في معاهد الثانوية الصناعية، حيث حصدت منطقة الباحة أقل المقبولين بـ124 مقبولا، وحلت نجران ثانيا بـ230 مقبولا، وتبوك ثالثا بـ349 مقبولا، والحدود الشمالية رابعا بـ404 مقبولين، وحائل خامسا بـ432 مقبولا.
عسير تتصدر
تصدرت منطقة عسير أعداد المقبولين في دبلوم المعاهد الثانوية الصناعية، حيث بلغ إجمالي المقبولين 1561 مقبولا بـ16%، وحلت منطقة الرياض ثانيا بإجمالي 1372 مقبولا بـ14%، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثا بإجمالي 1357 مقبولا بـ13.90%، ومكة المكرمة رابعا بإجمالي 1094 مقبولا بـ11%، والقصيم خامسا بإجمالي 905 مقبولين بـ9%.
معاهد السجون
بلغ إجمالي المقبولين في معاهد السجون 7474 مقبولا، واستحوذت المنطقة الشرقية على النصيب الأكبر من المقبولين، حيث بلغ إجمالي المقبولين بها 1451 مقبولا بـ19%، وتساوت منطقتا مكة المكرمة والرياض ثانيا بإجمالي 1041 مقبولا لكل منهما بـ14%، وحلت منطقة القصيم ثالثا بإجمالي 714 مقبولا بـ10%، وحلت منطقة عسير رابعا بإجمالي 597 مقبولا بـ8%، والمدينة المنورة خامسا بإجمالي 479 مقبولا بـ6%. في حين حصدت منطقة الباحة الأقل مقبولين في معاهد السجون بـ189 مقبولا، وحلت منطقة تبوك ثانيا بـ210 مقبولين، ومنطقة نجران ثالثا بـ235 مقبولا، ومنطقة حائل رابعا بـ280 مقبولا، ومنطقة جازان خامسا بـ331 مقبولا.
أرقام وإحصاءات
17.232 مقبولا في المعاهد الصناعية والسجون
%57 المقبولين في معاهد الثانوية الصناعية
%43 المقبولين بمعاهد السجون
6 مناطق الأقل مقبولين في معاهد السجون والصناعية
أكثر المقبولين في المعاهد الصناعية:
عسير: 16%
الرياض: 14%
الشرقية: 13.90%
مكة المكرمة: 11%
القصيم: 9%
أكثر المقبولين بمعاهد السجون:
المنطقة الشرقية: 19%
الرياض ومكة: 14%
القصيم: 10%
عسير: 8%
المدينة المنورة: 6%
الأقل مقبولين في معاهد السجون:
الباحة: 189
تبوك: 210
نجران: 235
حائل: 280
جازان: 331
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