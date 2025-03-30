شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في كافة المجالات.
كما تعرب الوزارة عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.
وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في كافة المجالات.
كما تعرب الوزارة عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.