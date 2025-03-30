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المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

المملكة ترحب بإعلان تشكيل الحكومة السورية

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الدمام - شريف احمد - أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية بإعلان تشكيل الحكومة السورية، وعن أملها في أن تحقق هذه الحكومة تطلعات الشعب السوري الشقيق.
وأكدت الوزارة تطلع المملكة للتعاون والعمل مع الحكومة السورية الجديدة بما يجسد العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين الشقيقين، ويعزز من العلاقات في كافة المجالات.
كما تعرب الوزارة عن تمنياتها للحكومة السورية الجديدة بالتوفيق والسداد بما يحقق لسوريا الشقيقة أمنها واستقرارها ورخائها.
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