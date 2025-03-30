شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستقبل عيد الفطر بفعاليات متنوعة في 5 حدائق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستعد أمانة منطقة الرياض لاستقبال عيد الفطر بفعاليات ترفيهية متنوعة في 5 حدائق عامة موزعة في أنحاء العاصمة، جرى تأهيلها وتهيئتها لتكون وجهات مثالية للاحتفال واستقبال الزوار خلال أيام العيد.

وتنطلق الفعاليات من اليوم الأول للعيد، يوميًا من الساعة الخامسة مساءً حتى منتصف الليل، في كل من: حديقة الندوة، حديقة الحزم 4، حديقة الياسمين، حديقة الكناري، وحديقة الورود، حيث تقدّم الأمانة برامج احتفالية متنوعة تشمل عروضًا ترفيهية وأنشطة تفاعلية تناسب مختلف الفئات العمرية، بهدف تعزيز أجواء العيد ونشر الفرح بين أفراد المجتمع.

وتأتي هذه المبادرة امتدادًا لجهود أمانة الرياض في تفعيل الحدائق العامة وتطويرها، ورفع جاهزيتها لتكون فضاءات اجتماعية نابضة بالحياة، بما يعكس التزام الأمانة بتحسين جودة الحياة في المدينة، وتوفير بيئة حضرية جاذبة، تنسجم مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في الارتقاء بالمشهد الحضري ودعم الفعاليات المجتمعية والثقافية.

