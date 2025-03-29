ممشى العنوان تسوق وثقافة وترفيه

شهدت العاصمة المقدسة الافتتاح التجريبي لممشى العنوان، الوجهة الجديدة التي تمثل مزيجًا استثنائيًا من التسوق، والثقافة، والترفيه، حيث يشكل الممشى إضافة نوعية لمشروع جبل عمر الريادي، مقدمًا تجربة تجمع بين الأجواء الروحانية والأصالة المكية مع لمسات عصرية تلبي تطلعات الزوار من مختلف أنحاء العالم.

أعمال فنية

ويعد البازار المقام داخل ممشى العنوان أحد أبرز معالمه، حيث يحتضن متاجر للهدايا التذكارية، والملبوسات التقليدية التي تعكس تراث مكة العريق، فضلًا عن الأطعمة المحلية التي تأخذ الزوار في رحلة تذوق فريدة، ويضفي الحرفيون بأعمالهم الفنية لمسة إبداعية، إذ تعرض متاجرهم قطعًا صنعت بدقة تعكس فنون الخط العربي، والزخرفة الإسلامية، والحِرف اليدوية الأصيلة.

تجربة متكاملة

ويعد الممشى تجربة متكاملة تمتزج فيها أصوات الباعة الودودة، مع أنغام العروض التراثية التي تأخذ الزوار في رحلة عبر الزمن، ويزدحم المكان بالحركة والنشاط، حيث يمكن للزوار التجول بين أروقة الممشى والاستمتاع بأمسية هادئة تحت أضواء مكة الساحرة.

ويأتي افتتاح ممشى العنوان ليعكس التزام مشروع جبل عمر بتقديم تجارب نوعية تعزز من مكانة مكة المكرمة وجهة عالمية تحتضن ضيوف الرحمن بأسلوب عصري، مع الحفاظ على هويتها الثقافية والتاريخية العريقة.