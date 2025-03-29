شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل هطول أمطار في 6 مناطق.. ومكة المكرمة الأعلى كمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجّلت منطقة مكة المكرمة أعلى معدلٍ لكميات هطول الأمطار في المملكة بـ 24.2 ملم في الشفا بمحافظة الطائف، وذلك ضمن 6 مناطق شهدت كميات متفرقة من الأمطار.

وسجّلت الطائف 12.0 ملم، وبني سعد في ميسان 9.8 ملم، ومطار الطائف 4.2 ملم، والعرضية الجنوبية بالعرضيات 3.8 ملم.

ووفقًا للتقرير اليومي لوزارة البيئة والمياه والزراعة، حول كميات هطول الأمطار في مناطق المملكة كافة، سجّلت 51 محطة رصد هيدرولوجي ومناخي، خلال الأربع وعشرين ساعةً الماضية، هطول أمطارٍ في مناطق مكة المكرمة، عسير، تبوك، جازان، نجران، والباحة.



وأوضح التقرير، تسجيل منطقة الباحة 10.0 ملم في بلخزمر بالمندق، و8.8 ملم في الجوه بالمخواه، و6.4 ملم في برحرح بالمندق، و4.9 ملم في شبرقة بالباحة.

فيما سجّلت الدائر في منطقة جازان 9.7 ملم، والجبل الأسود بالريث 8.9 ملم، وكلٌ من عيبان بالعيدابي، وصبيا 2.5 ملم، وسد بيش ببيش 2.3 ملم.

وأشار التقرير، إلى تسجيل منطقة عسير 7.8 ملم في أبها، و7.6 ملم في المركز الوطني للأرصاد بأبها، و7.2 ملم في تمنية بأبها، و6.8 ملم في ظهران الجنوب، و6.5 ملم في الحرجه، و4.6 في خميس مشيط.

وسجّلت النمصة في بدر الجنوب بنجران 6.6 ملم، وبدر الجنوب 3.5 ملم، وبئر عسكر بنجران 3.0 ملم، والأخدود بنجران 2.1 ملم. وسجّلت تبوك 0.8 ملم في الديسة بضباء.



أمطار متفرقة