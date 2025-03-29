شكرا لمتابعة خبر عن الدكتور يعن الله القرني: أنا نصراوي لكن المنافسة لا تحلو إلا بالهلال .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف أستاذ التربية بجامعة الملك عبدالعزيز، الدكتور يعن الله القرني، عن النادي الذي يشجعه في دوري روشن للمحترفين، مؤكدًا أنه لا يجد حرجًا في إعلان ميوله الرياضية.

وقال القرني خلال استضافته في برنامج “الليوان” المُذاع على قناة روتانا خليجية: “أنا وصاني ابن عمي ألا أقول النادي الذي أشجعه، لكنني لا أرى مشكلة في ذلك، أنا أشجع النصر، رغم أن أغلب أصدقائي هلاليون”.

وأضاف: “أنا مؤمن بأن الناس لا تُقصي شخصًا فقط لأنه يشجع ناديًا منافسًا، فالحياة لا تكون جميلة دون الهلال، ولا أتخيل المنافسة بدونه”.