شكرا لقرائتكم خبر عن مبادرة السعودية الخضراء.. طريق المملكة للوصول إلى الحياد الصفري والان نبدء بالتفاصيل



وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير

تتبني المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تشرف المبادرة على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي.

"مبادرة السعودية الخضراء" تسترشد بثلاثة أهداف شاملة هي: تقليل الانبعاثات الكربونية.

زراعة 10 مليارات شجرة في أنحاء المملكة خلال العقود القادمة.

حماية 30% من المناطق البرية والبحرية. أهداف مبادرة السعودية الخضراء وجرت صياغة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بهدف تمكين المملكة العربية السعودية من توسيع نطاق جهودها المبذولة على جميع الأصعدة كجزء من خارطة طريق مستدامة نحو تحقيق هدف الحياد الصفري.

وتشرف على تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف لجنتان متخصصتان، هما لجنة الطاقة وتغير المناخ، ولجنة البيئة، وتعمل اللجنتان على حشد جهود القطاعين العام والخاص لضمان التنسيق الفعال وتماشي جميع الأنشطة مع أعلى المعايير العالمية.

وفي عام 2021م، جرى الإعلان عن حزمة أولى تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر.

حماية التنوع البيولوجي وفي أواخر عام 2024 م، وصل عدد المبادرات الجارية إلى 86 مبادرة تمثل استثمارات بقيمة تتجاوز 705 مليارات ريال سعودي (188 مليار دولار) وتساهم في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء.

تتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولًا إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة.

وتحرز المملكة تقدمًا ملموسًا على صعيد زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واستعادة المساحات الطبيعية الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.

المملكة أيضًا تطمح لأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم عام 2030م، باحتجاز أكثر من 27 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج أربعة ملايين طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.

التحول في قطاع الطاقة وتشمل الإنجازات التي حققتها المبادرة وفق أهدافها: التقدم المستمر والملحوظ التي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة، وذلك بهدف رفع سعات إنتاج الكهرباء بما يقارب 50% من الطاقة المتجددة من الغاز الطبيعي بحلول 2030م.

كما شهدت المملكة ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 1.3 جيجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المستخدمة إلى 4.1 جيجاوات، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 750 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى بدء تشغيل 4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.6 جيجاوات. سعيا للوصول الى 130 غيغاوات بحلول 2030 وتحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م.

وتضمنت الإنجازات زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، بالإضافة إلى نثر ملايين البذور بهدف تنمية الغطاء النباتي والتصدّي لظاهرة زحف الرمال ، وإعادة تأهيل اكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يزيد عن مساحة 172 ألف ملعب كرة قدم، بما يسهم في تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في استصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2032.

جهود التشجير المستدام ولزراعة 10 مليارات شجرة أحد أهداف المبادرة الأساسية، أعلنت المملكة خارطة طريق لتعزيز جهود التشجير المستدام.

فيما بلغت نسبة المناطق البرية المحمية (%18.1) ونسبة المناطق البحرية المحمية (6.49%) من إجمالي مساحة المملكة.

ومنذ انطلاق المبادرة في 2021م، جرى إعادة توطين أكثر من 7000 كائن فطري، من بينها حيوانات مهددة بالانقراض، تشمل الحبارى الآسيوي، والنعام أحمر الرقبة، والأرنب البري، وظباء الريم، والإدمي، والمها العربي، والوعل الجبلي، والقطا، وعقاب السهول، والعقاب الأسود، والنسر المصري، وحمام طويل الذنب، والقميري، والسمان، في المحميات الطبيعية المتنامية بالمملكة.

وأسهمت جهود حماية الحياة الطبيعية في ولادة سبعة من صغار النمر العربي في عام 2023، وذلك في إطار برنامج إعادة إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف.

مراكز إكثار الكائنات الفطرية وفي عام 2024، أعلنت المملكة عن ولادة أربعة أشبال للفهد الصياد لأول مرة منذ 40 عامًا، مما شكّل إنجازًا بارزًا في إطار البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد.

بالإضافة إلى ذلك، جرى تفريخ أكثر من 110 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدّد بالانقراض في مراكز إكثار الكائنات الفطرية خلال عام 2024م أيضًا، الأمر الذي يجسّد نجاح المملكة في إعادة توطين هذا النوع بعد انقراضه من البيئة الطبيعية منذ 100 عام.

في ديسمبر 2024م، أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن إنجاز إستراتيجي جديد يتمثل في زراعة أكثر من (2.400.000) شتلة، وتأهيل 700 ألف هكتار، و إزالة 119 طنًا من المخلفات الضارة، ونثر 4 أطنان من البذور المحلية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.

كما أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن إنجاز استراتيجي جديد يتمثل في زراعة أكثر من (1.500.000) شجرة وشجيرة داخل المحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية. الدمام - شريف احمد - في 19 مارس 2024م، وافق مجلس الوزراء على تحديد يوم السابع والعشرين من مارس من كل عام يومًا رسميًا لمبادرة السعودية الخضراء، تحت اسم "يوم مبادرة السعودية الخضراء"، وذلك للتوعية بأهمية العمل البيئي، وتأكيدًا لأهمية رفع الوعي بالتأثير الإيجابي للجهود البيئية الجارية في مختلف أنحاء المملكة منذ إطلاق المبادرة في عام 2021م، وتعزيزًا لجهود المجتمع والمؤسسات نحو تحقيق الاستدامة البيئية.وأطلق صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله – في 23 أكتوبر 2021م "مبادرة السعودية الخضراء"، بهدف تفعيل دور جميع فئات المجتمع في العمل المناخي والبيئي، وتحقيق طموح المملكة في الوصول إلى الحياد الصفري بحلول عام 2060م.تتبني المبادرة نموذج الاقتصاد الدائري للكربون، كما تعمل على تسريع رحلة انتقال المملكة نحو الاقتصاد الأخضر، حيث تشرف المبادرة على تنفيذ خطة مستدامة وطويلة الأجل للعمل المناخي."مبادرة السعودية الخضراء" تسترشد بثلاثة أهداف شاملة هي:وجرت صياغة أهداف مبادرة السعودية الخضراء بهدف تمكين المملكة العربية السعودية من توسيع نطاق جهودها المبذولة على جميع الأصعدة كجزء من خارطة طريق مستدامة نحو تحقيق هدف الحياد الصفري.وتشرف على تنفيذ المبادرات وتحقيق الأهداف لجنتان متخصصتان، هما لجنة الطاقة وتغير المناخ، ولجنة البيئة، وتعمل اللجنتان على حشد جهود القطاعين العام والخاص لضمان التنسيق الفعال وتماشي جميع الأنشطة مع أعلى المعايير العالمية.وفي عام 2021م، جرى الإعلان عن حزمة أولى تضم أكثر من 60 مبادرة ومشروعًا باستثمارات تتجاوز قيمتها 700 مليار ريال سعودي للمساهمة في تنمية الاقتصاد الأخضر.وفي أواخر عام 2024 م، وصل عدد المبادرات الجارية إلى 86 مبادرة تمثل استثمارات بقيمة تتجاوز 705 مليارات ريال سعودي (188 مليار دولار) وتساهم في تحقيق الأهداف الثلاثة لمبادرة السعودية الخضراء.تتراوح هذه المبادرات من جهود التشجير وحماية التنوع البيولوجي وصولًا إلى خفض الانبعاثات وإنشاء محميات طبيعية جديدة.وتحرز المملكة تقدمًا ملموسًا على صعيد زيادة الاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة، واستعادة المساحات الطبيعية الخضراء، وحماية التنوع البيولوجي.المملكة أيضًا تطمح لأن تصبح أكبر مُصدر ومُنتج للهيدروجين في العالم عام 2030م، باحتجاز أكثر من 27 مليون طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون عبر إنتاج أربعة ملايين طن من الهيدروجين النظيف سنويًا.وتشمل الإنجازات التي حققتها المبادرة وفق أهدافها: التقدم المستمر والملحوظ التي تشهده المملكة في مجال تسريع مسار التحول في قطاع الطاقة، وذلك بهدف رفع سعات إنتاج الكهرباء بما يقارب 50% من الطاقة المتجددة من الغاز الطبيعي بحلول 2030م.كما شهدت المملكة ربط مشاريع طاقة متجددة بسعة 1.3 جيجاوات بشبكة الكهرباء الوطنية، لتصل السعة الإجمالية لمصادر الطاقة المستخدمة إلى 4.1 جيجاوات، أي ما يكفي لتزويد أكثر من 750 ألف منزل بالطاقة الكهربائية، إضافة إلى بدء تشغيل 4 محطات طاقة عالية الكفاءة تعمل بالغاز لتوليد الكهرباء بسعة إجمالية تقارب 5.6 جيجاوات. سعيا للوصول الى 130 غيغاوات بحلول 2030 وتحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء المتمثل في خفض الانبعاثات بمقدار 278 مليون طن سنويًا بحلول عام 2030م.وتضمنت الإنجازات زراعة أكثر من 100 مليون شجرة منذ إطلاق مبادرة السعودية الخضراء في عام 2021م، بالإضافة إلى نثر ملايين البذور بهدف تنمية الغطاء النباتي والتصدّي لظاهرة زحف الرمال ، وإعادة تأهيل اكثر من 118 ألف هكتار من الأراضي المتدهورة، أي ما يزيد عن مساحة 172 ألف ملعب كرة قدم، بما يسهم في تحقيق الهدف المرحلي المتمثل في استصلاح 8 ملايين هكتار من الأراضي المتدهورة بحلول عام 2032.ولزراعة 10 مليارات شجرة أحد أهداف المبادرة الأساسية، أعلنت المملكة خارطة طريق لتعزيز جهود التشجير المستدام.فيما بلغت نسبة المناطق البرية المحمية (%18.1) ونسبة المناطق البحرية المحمية (6.49%) من إجمالي مساحة المملكة.ومنذ انطلاق المبادرة في 2021م، جرى إعادة توطين أكثر من 7000 كائن فطري، من بينها حيوانات مهددة بالانقراض، تشمل الحبارى الآسيوي، والنعام أحمر الرقبة، والأرنب البري، وظباء الريم، والإدمي، والمها العربي، والوعل الجبلي، والقطا، وعقاب السهول، والعقاب الأسود، والنسر المصري، وحمام طويل الذنب، والقميري، والسمان، في المحميات الطبيعية المتنامية بالمملكة.وأسهمت جهود حماية الحياة الطبيعية في ولادة سبعة من صغار النمر العربي في عام 2023، وذلك في إطار برنامج إعادة إكثار وحماية الأنواع المهددة بالانقراض في محافظة الطائف.وفي عام 2024، أعلنت المملكة عن ولادة أربعة أشبال للفهد الصياد لأول مرة منذ 40 عامًا، مما شكّل إنجازًا بارزًا في إطار البرنامج الوطني لإعادة توطين الفهد.بالإضافة إلى ذلك، جرى تفريخ أكثر من 110 من صغار النعام ذي الرقبة الحمراء المهدّد بالانقراض في مراكز إكثار الكائنات الفطرية خلال عام 2024م أيضًا، الأمر الذي يجسّد نجاح المملكة في إعادة توطين هذا النوع بعد انقراضه من البيئة الطبيعية منذ 100 عام.في ديسمبر 2024م، أعلنت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عن إنجاز إستراتيجي جديد يتمثل في زراعة أكثر من (2.400.000) شتلة، وتأهيل 700 ألف هكتار، و إزالة 119 طنًا من المخلفات الضارة، ونثر 4 أطنان من البذور المحلية في محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية.كما أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية عن إنجاز استراتيجي جديد يتمثل في زراعة أكثر من (1.500.000) شجرة وشجيرة داخل المحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية ومحمية الملك خالد الملكية.