شكرا لقرائتكم خبر عن المسجد الحرام.. 3,4 مليون زائر في يوم 26 وليلة 27 رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين عن إحصائية أعداد الزوار والمستفيدين من خدمات المسجد الحرام خلال يوم 26 وليلة 27 رمضان، وبلغ إجمالي عدد الزائرين 3,441,600 زائر، في واحدة من أكثر الليالي التي تشهد كثافة روحية ومكانية عالية داخل المسجد الحرام

وشهدت الصلوات حضورًا لافتًا، إذ سجلت صلاتا المغرب والعشاء والتراويح أعلى عدد من المصلين بواقع 740,129 مصلٍ لكل منهما.

فيما بلغ عدد المصلين في صلاة الفجر 703,123، وصلاة الظهر 614,307، وصلاة العصر 643,912، وذلك وسط أجواء إيمانية مفعمة بالسكينة والتنظيم المحكم

الخدمات المساندة

وعن الخدمات المساندة، استفاد 27,756 شخصًا من خدمات العربات التي توفرها الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام، لتيسير أداء المناسك لذوي الإعاقة وكبار السن، في ظل بيئة مهيأة بكامل التجهيزات والتقنيات الحديثة.

كما أوضحت الإحصائيات عبور 800,132 معتمرًا من الأبواب الرئيسية للمسجد الحرام، وجاء باب الملك عبدالعزيز في الصدارة بواقع 282,433 معتمرًا.



أفضل الخدمات لضيوف الرحمن

يليه باب الملك فهد بـ 199,746، ثم باب العمرة بـ 149,176، فباب الحديبية بـ 107,810، وأخيرًا باب السلام بـ33,211 معتمرًا، في مشهد يعكس الانسيابية العالية والتوزيع المدروس لحركة الحشود.

وتأتي هذه الأرقام ضمن جهود متواصلة تبذلها الجهات المعنية بالحرمين الشريفين لتقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن، وتعزيز تجربتهم الروحانية خلال الشهر الفضيل عبر منظومة متكاملة من الكوادر والتقنيات والتنظيمات الميدانية.