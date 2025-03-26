شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة القصيم تعلن توفر وظائف أكاديمية.. الشروط وطريقة التقديم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت جامعة القصيم توفّر عددٍ من الوظائف الأكاديمية الشاغرة للجنسين بنظام التعاقد بدوام كامل في الرُّتب العلمية (أستاذ، أستاذ مساعد، أستاذ مشارك) لحملة الدكتوراه من المواطنين السعوديين، التي ترغب في شغلها بنظام الإحلال بدوام كامل في كليات ومقرات الجامعة.

ودعت الجامعة الكفاءات الوطنية من حملة الدكتوراه ممن تنطبق عليهم الشروط إلى التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف "جدارات" من هنا. للاطلاع على الوظائف وشروط وفترة التقديم من خلال المنصة الوطنية الموحدة للتوظيف... This is a Twitter Status— جامعة القصيم (@QassimUniv1) https://twitter.com/QassimUniv1/status/1904890303028273324?ref_src=twsrc%5Etfw