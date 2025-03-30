شكرا لقرائتكم خبر عن الأمراء والوزراء يهنئون القيادة بمناسبة حلول عيد الفطر والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رفع أمراء مناطق المملكة والوزراء التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله - بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه وتعالى- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
وبعث سموه برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
وقال سموه: "أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم حفظكم الله".
ونوّه سموه بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدنية المنورة في موسم رمضان، وما تحقق من نجاحاتٍ على مختلف المستويات، التي تأتي انعكاسًا للاستعدادات لجميع القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
وقال سموه بهذه المناسبة:" أتشرف بأن أرفع باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامكم الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم".
وأشار سموه إلى ما تحقق بفضل المولى عز وجل من استمرار إنجازات الوطن على جميع الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة.
وقال: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم -يحفظكم الله- التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1446هـ, سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة".
ورفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.
وأعرب سموه عن الفخر والامتنان لما أنعم الله به على المملكة من أمن وأمان واستقرار، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن في ظل القيادة الحكيمة.
وأشار سموه إلى ما تحقق من إنجازات وطنية كبرى خلال الفترة الماضية، بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مثمّنًا ما تُبذله الدولة من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من المعتمرين والزوار.
ونوه سموه باستمرار إنجازات الوطن داخليًا وخارجيًا، والعمل الكبير والخدمات الجليلة المتكاملة التي قدمت للمعتمرين وسهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة، وللصائمين في مناطق المملكة كافة.
وسأل الله سموه بأن يحفظ ولاة أمرنا -أيّدهم الله- وأن يتقبل من الجميع صيامهم وطاعاتهم ويضاعف بتوفيقه حسناتهم، معربًا عن تهنئته لأبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يعود العيد أعوامًا عديدة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية، وخطط طموحة، ورؤية ثاقبة، وشعب وفي متكاتف مع قيادته وبين مكوناته كافة.
وختم سموه قائلاً: هنيئًا للوطن بقيادته وهنيئًا لنا بهذه المناسبة السعيدة وبين هذه وتلك تبقى أفراح الوطن عنوانًا لحياة كريمة، ولوطن شامخ، ومنجزات مستمرة، وخير دائم.
وجاء في برقية التهنئة التي رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
ورفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان المبارك نظير ما تحقق من نجاح للخطط والأعمال بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.
ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وقال سموّه: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم - أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء، التهاني والتبريكات، وأسأل الله -عز وجل- أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة".
ورفع سمو محافظ الأحساء التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من الرفعة والتقدم.
ودعا سموّه، الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعل هذا العيد المبارك مناسبة خير وبركة على الجميع، وأن يعيده بمزيد من السعة والرخاء والاستقرار، ويديم علينا نعم الأمن والأمان.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "باسمي وباسم الرياضيين كافة، أرفع أسمى التهاني للقيادة -حفظها الله-، بهذه المناسبة العظيمة، التي تأتينا بعد أن منّ الله -عز شأنه- علينا جميعًا بصيام شهر رمضان المبارك، ونحن في نعم وخير من ربٍّ كريمٍ، ووسط عهد زاهر تعيشه بلادنا في ظل قيادتنا الحكيمة، التي وفّرت كل ما من شأنه تطور وازدهار المملكة في سائر المجالات والقطاعات، ومنها القطاع الرياضي، الذي يعيش نهضة استثنائية، بفضل الله ثم بالاهتمام والدعم الكريمين، حتى وصل إلى مستويات متميزة على الأصعدة كافة".
وتابع سموه: "كأبناء لهذا الوطن العظيم، نفخر بما يتحقق من نجاحات مستمرة على جميع الأصعدة، ما يجسد التعاون والتكامل المثمر بين مختلف قطاعات الدولة، وظهر ذلك جليًا بخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، في أجواء من الراحة والأمان، وقضاء عباداتهم بطمأنينة".
ورفع سموه, التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعم الأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.
وقدم سموه, التهنئة إلى الشعب كافة، وجميع المسلمين حول العالم، داعيًا الله أن يتقبل صالح أعمالهم.
وأكّد سماحته أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة -أيدها الله-، تمضي بثقة وثبات على نهج العزة والتمكين، مستلهمةً من مبادئها الراسخة وقيمها الأصيلة، ومواصلةً مسيرة البناء والتطوير ومحققة بفضل الله إنجازات استثنائية في مختلف المجالات، انعكست على حياة المواطن، ورفعت من مستوى جودة الحياة، ووضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مع حفاظها الدائم على هويتها الإسلامية وخصوصيتها الثقافية.
وبين أن عيد الفطر يطلّ هذا العام ليكون مناسبة تجسّد معاني التلاحم الوطني والتراحم الإنساني، وتظهر روح التضامن والتكافل التي تتميز بها هذه البلاد المباركة، مشيدًا بالجهود غير المحدودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويبارك في جهودهما، ويسدد خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعيد عيد الفطر المبارك على الجميع بالأمن والإيمان، والسلام والاطمئنان، والخير والنماء.
ونوه في -تصريح صحفي- بنجاح موسم العمرة في شهر رمضان، مثمنًا الجهود المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنّ تضافر جهود جميع القطاعات المعنية في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهمت في تسهيل أداء العبادة بيسرِ وسهولة وفي أجواء روحانية تعكس الحرص الكبير من قبل المملكة على تقديم خدمات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية للمعتمرين؛ ليؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وخشوع.
ودعا رئيس مجلس الشورى الله -عز وجل- أن يتقبل من المسلمين الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا مباركًا على الجميع، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه.
وهنأ السواحه الشعب الكريم، وعموم المسلمين، وجميع العاملين في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
ودعا الله تعالى أن يجعل هذا العيد مناسبة سعيدة للجميع، وأن ينعم الوطن بالمزيد من التقدم والرخاء، وأن يديم على المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
ونوّه الخطيب، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، من حرص واهتمام وجهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان، مبينًا أن الوزارة عملت خلال الشهر الفضيل على تنفيذ وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -، بالعمل على توفير كل سبل الراحة للزوار والمعتمرين، وذلك من خلال جهودها التوعوية والتفقدية والرقابية المكثفة على مرافق الضيافة وجميع الأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة طوال أيام شهر رمضان، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة -أيدها الله- موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
وأكد أن عيد الفطر المبارك يمثل مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفرح والسرور، وتعكس قيم العطاء والتكاتف التي حث عليها ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أن هذا العيد يأتي ونحن نشهد إنجازات وطنية متسارعة بقيادة حكيمة جعلت العدل وحفظ الحقوق وترسيخ الأمن في مقدمة أولوياتها.
وأشاد النائب العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، التي تجلت في العناية الفائقة بالحرمين الشريفين، وتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، من معتمرين وزوار، عبر منظومة متكاملة من التسهيلات، التي تضمن أداء الشعائر بيسر وسهولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية المستمرة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذه البقاع الطاهرة.
وسأل، المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبها الكريم، بالأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وعلى شعبنا الكريم، وأمتنا الإسلامية جمعاء، بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وأشار إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية القائمة على خدمة الحرمين الشريفين، لا سيما خلال شهر رمضان، وما تسهم به هذه الجهود في تسهيل أداء المناسك للمعتمرين والزوار، وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يعكس حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين.
ونوّه الجاسر بالجهود العظيمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار وعموم المسافرين خلال شهر رمضان 1446هـ، بما في ذلك ما قامت به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من جهود وتسهيلات لمواكبة ذروة حركة السفر والتنقل خلال هذا الشهر المبارك وفق الخطط التشغيلية المُعتمدة لموسم العمرة، لتعزيز انسيابية حركة السفر والتنقل في المطارات، وقطار الحرمين وجميع وسائل النقل العام، تكللت ولله الحمد بالتوفيق والنجاح، وأثمرت في تطوير تجربة السفر لضيوف المملكة وتيسير تنقلهم بين المدن والمشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن هذه النجاحات أتت -بعد توفيق المولى عز وجل- بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتعاون وتكاتف جميع الجهات في القطاعين العام والخاص.
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض باسمه ونيابة عن أهالي منطقة الرياض، برقية تهنئة لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه وتعالى- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا سموه الله -عز وجل- أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين، ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة السعيدة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليمن والبركات.
وبعث سموه برقية تهنئة إلى سمو ولي العهد -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما منّ به المولى -سبحانه- من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله العلي القدير أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على هذا الوطن أمنه واستقراره في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-.
أمير منطقة نجرانرفع صاحب السمو الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، أمير منطقة نجران، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموه: "أرفع إلى مقامكم الكريم، باسم أبنائكم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بحلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وصالح أعمالهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الوطن وهو في أمن ورخاء، وأن يمدكم بعونه وتوفيقه عزًا للوطن وللأمتين العربية والإسلامية".
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بهذه المناسبة، جاء فيها: "أرفع إلى سموكم الكريم، باسم أهالي ومسؤولي منطقة نجران، وباسمي، عظيم التهنئة بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على وطننا ونحن نعيش في رفعة وتقدم في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم حفظكم الله".
تهنئة وزير الخارجيةرفع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية باسمه ونيابةً عن منسوبي الوزارة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله ـ، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوّه سموه بالجهود العظيمة التي تقدمها المملكة لخدمة ضيوف الرحمن في مكة المكرمة والمدنية المنورة في موسم رمضان، وما تحقق من نجاحاتٍ على مختلف المستويات، التي تأتي انعكاسًا للاستعدادات لجميع القطاعات المعنية بتقديم الخدمات للمعتمرين وزوار الحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك.
أمير منطقة الجوفرفع صاحب السموّ الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة، التّهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبـارك لعام 1446هـ.
وقال سموه بهذه المناسبة:" أتشرف بأن أرفع باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة الجوف أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقامكم الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيده عليكم بموفور الصحة والعافية، لتواصلوا مسيرة البناء والنماء في وطننا الغالي، وأن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم وصالح أعمالهم".
وأشار سموه إلى ما تحقق بفضل المولى عز وجل من استمرار إنجازات الوطن على جميع الأصعدة ومنها الخدمات المقدمة للمعتمرين التي سهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة.
أمير منطقة جازانرفع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، عن نفسه ونيابة عن أهالي المنطقة، التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك لهذا العام 1446هـ.
وقال: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم الكريم -يحفظكم الله- التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر لهذا العام 1446هـ, سائلًا المولى -عز وجل- أن يديم على مقامكم سيدي موفور الصحة والعافية، وأن يعيده عليكم أعوامًا عديدة، وأن يبقيكم ذخرًا للوطن وعونًا للإسلام والمسلمين، ويديم على بلادنا نعمة الأمن والرخاء والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة".
ورفع سمو أمير جازان التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى بلادنا وهي تنعم بالأمن والأمان والاستقرار والرخاء في ظل القيادة الحكيمة.
أمير منطقة الباحةرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، أمير منطقة الباحة، باسمه ونيابة عن جميع أهالي منطقة الباحة، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر.
وأعرب سموه عن الفخر والامتنان لما أنعم الله به على المملكة من أمن وأمان واستقرار، سائلًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة الرشيدة -أيدها الله- بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من التقدم والازدهار، وأن يديم على المملكة نعمة الأمن في ظل القيادة الحكيمة.
وأشار سموه إلى ما تحقق من إنجازات وطنية كبرى خلال الفترة الماضية، بفضل التوجيهات السديدة من القيادة الرشيدة -رعاها الله-، مؤكدًا أهمية مواصلة مسيرة البناء والتنمية، مثمّنًا ما تُبذله الدولة من جهود مباركة في خدمة الحرمين الشريفين ورعاية قاصديهما من المعتمرين والزوار.
أمير منطقة حائلرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.
ونوه سموه باستمرار إنجازات الوطن داخليًا وخارجيًا، والعمل الكبير والخدمات الجليلة المتكاملة التي قدمت للمعتمرين وسهلت عليهم أداء عباداتهم بيسر وسهولة، وللصائمين في مناطق المملكة كافة.
وسأل الله سموه بأن يحفظ ولاة أمرنا -أيّدهم الله- وأن يتقبل من الجميع صيامهم وطاعاتهم ويضاعف بتوفيقه حسناتهم، معربًا عن تهنئته لأبناء الوطن بهذه المناسبة السعيدة، متمنيًا أن يعود العيد أعوامًا عديدة والوطن ولله الحمد يرفل بالنعم والأمن والرخاء والبناء بهمم عالية، وخطط طموحة، ورؤية ثاقبة، وشعب وفي متكاتف مع قيادته وبين مكوناته كافة.
وختم سموه قائلاً: هنيئًا للوطن بقيادته وهنيئًا لنا بهذه المناسبة السعيدة وبين هذه وتلك تبقى أفراح الوطن عنوانًا لحياة كريمة، ولوطن شامخ، ومنجزات مستمرة، وخير دائم.
أمير منطقة تبوكرفع صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة تبوك, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وجاء في برقية التهنئة التي رفعها سموه لخادم الحرمين الشريفين -حفظه الله-: "يشرفني أن أرفع لمقامكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يمدكم بموفور الصحة والعافية وأن يديم على بلادنا نعمة أمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة، والله يحفظكم ويرعاكم".
ورفع سموه التهنئة لسمو ولي العهد -حفظه الله-، وقال سموه: "يشرفني أن أرفع لسموكم الكريم باسمي وبالأصالة عن أهالي منطقة تبوك أصدق معاني التهاني والتبريكات بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة السعيدة عليكم بموفور الصحة والعافية وأن يحفظ لبلادنا أمنها واستقرارها بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسموكم الكريم".
أمير الحدود الشماليةرفع صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين بحفظه ويمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا عديدة مليئة بالخير واليُمن والبركات.
ورفع سموه التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، وعلى ما مَنَّ به سبحانه من إتمام شهر رمضان المبارك، سائلًا الله سبحانه أن يمتعه بالصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة أعوامًا مديدة بالخير واليُمن والبركات، وأن يحفظ هذا الوطن وأمنه في ظل القيادة الحكيمة -أيدها الله-.
تهنئة أمير القصيمرفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك, سائلًا الله العلي القدير أن يعيدها على القيادة والوطن والأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات، وأن يديم على بلادنا أمنها واستقرارها ورخاءها في ظل قيادتها الحكيمة.
وهنأ سمو أمير منطقة القصيم أبناء المنطقة بهذه المناسبة، داعيًا الله أن يتقبل من الجميع صيامهم وقيامهم، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير والمسرات.
أمير منطقة مكة المكرمةرفع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن فيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة, التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقدّم أمير منطقة مكة المكرمة شكره وتقديره لجميع القطاعات العاملة في شهر رمضان المبارك نظير ما تحقق من نجاح للخطط والأعمال بفضل الله، ثم بما وفرته حكومة المملكة من إمكانات مادية وبشرية للتسهيل على قاصدي بيته الحرام وتمكينهم من أداء عباداتهم بيسر وطمأنينة.
ودعا سموه الله العلي القدير أن يحفظ المملكة وقيادتها وشعبها من كل سوء، وأن يديم عليها نعمة الأمن والاستقرار، ويعيد هذه المناسبة السعيدة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
تهنئة محافظ الأحساءرفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وقال سموّه: "يطيب لي بهذه المناسبة المباركة أن أرفع لمقامكم - أيدكم الله- باسمي ونيابة عن أهالي محافظة الأحساء، التهاني والتبريكات، وأسأل الله -عز وجل- أن يديم عزكم ويمتعكم بموفور الصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا وأمنها واستقرارها في ظل قيادتكم الحكيمة".
ورفع سمو محافظ الأحساء التهنئة لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، داعيًا الله تعالى أن يعيد هذه المناسبة على سموه بموفور الصحة والعافية، وعلى الوطن الغالي بمزيد من الرفعة والتقدم.
ودعا سموّه، الله عز وجل أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام، وأن يجعل هذا العيد المبارك مناسبة خير وبركة على الجميع، وأن يعيده بمزيد من السعة والرخاء والاستقرار، ويديم علينا نعم الأمن والأمان.
تهنئة وزير الرياضةرفع صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي بن فيصل، وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللأمة الإسلامية والشعب الكريم, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك للعام 1446هـ.
وقال سموه في تصريح بهذه المناسبة: "باسمي وباسم الرياضيين كافة، أرفع أسمى التهاني للقيادة -حفظها الله-، بهذه المناسبة العظيمة، التي تأتينا بعد أن منّ الله -عز شأنه- علينا جميعًا بصيام شهر رمضان المبارك، ونحن في نعم وخير من ربٍّ كريمٍ، ووسط عهد زاهر تعيشه بلادنا في ظل قيادتنا الحكيمة، التي وفّرت كل ما من شأنه تطور وازدهار المملكة في سائر المجالات والقطاعات، ومنها القطاع الرياضي، الذي يعيش نهضة استثنائية، بفضل الله ثم بالاهتمام والدعم الكريمين، حتى وصل إلى مستويات متميزة على الأصعدة كافة".
وتابع سموه: "كأبناء لهذا الوطن العظيم، نفخر بما يتحقق من نجاحات مستمرة على جميع الأصعدة، ما يجسد التعاون والتكامل المثمر بين مختلف قطاعات الدولة، وظهر ذلك جليًا بخدمة ضيوف الرحمن والمعتمرين، في أجواء من الراحة والأمان، وقضاء عباداتهم بطمأنينة".
وزير الثقافةرفع صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله عز وجل أن يديم عليه موفور الصحة والعافية.
ورفع سموه, التهنئة إلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء, بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، سائلًا الله سبحانه وتعالى أن يديم نعم الأمن والرخاء والازدهار على المملكة وقيادتها وشعبها.
وقدم سموه, التهنئة إلى الشعب كافة، وجميع المسلمين حول العالم، داعيًا الله أن يتقبل صالح أعمالهم.
مفتي عام المملكةرفع سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء الرئيس العام للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن محمد آل الشيخ، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
وأكّد سماحته أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة -أيدها الله-، تمضي بثقة وثبات على نهج العزة والتمكين، مستلهمةً من مبادئها الراسخة وقيمها الأصيلة، ومواصلةً مسيرة البناء والتطوير ومحققة بفضل الله إنجازات استثنائية في مختلف المجالات، انعكست على حياة المواطن، ورفعت من مستوى جودة الحياة، ووضعت المملكة في مصاف الدول المتقدمة، مع حفاظها الدائم على هويتها الإسلامية وخصوصيتها الثقافية.
وبين أن عيد الفطر يطلّ هذا العام ليكون مناسبة تجسّد معاني التلاحم الوطني والتراحم الإنساني، وتظهر روح التضامن والتكافل التي تتميز بها هذه البلاد المباركة، مشيدًا بالجهود غير المحدودة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، سائلًا الله تعالى أن يحفظ خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، ويبارك في جهودهما، ويسدد خطاهما لما فيه خير البلاد والعباد، وأن يعيد عيد الفطر المبارك على الجميع بالأمن والإيمان، والسلام والاطمئنان، والخير والنماء.
رئيس مجلس الشورىرفع رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ, التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود, وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، وللشعب والأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.
ونوه في -تصريح صحفي- بنجاح موسم العمرة في شهر رمضان، مثمنًا الجهود المبذولة في توفير أفضل الخدمات للمعتمرين والزائرين وقاصدي الحرمين الشريفين، مؤكدًا أنّ تضافر جهود جميع القطاعات المعنية في ظلّ توجيهات القيادة الرشيدة -أيدها الله- أسهمت في تسهيل أداء العبادة بيسرِ وسهولة وفي أجواء روحانية تعكس الحرص الكبير من قبل المملكة على تقديم خدمات متميزة ذات جودة وكفاءة عالية للمعتمرين؛ ليؤدوا مناسكهم بكل طمأنينة وخشوع.
ودعا رئيس مجلس الشورى الله -عز وجل- أن يتقبل من المسلمين الصيام، والقيام، وصالح الأعمال، وأن يجعله عيدًا مباركًا على الجميع، وأن يحفظ وطننا من كل سوء ومكروه.
تهنئة وزير الاتصالاترفع وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحه، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وهنأ السواحه الشعب الكريم، وعموم المسلمين، وجميع العاملين في الاقتصاد الرقمي والابتكار والفضاء.
ودعا الله تعالى أن يجعل هذا العيد مناسبة سعيدة للجميع، وأن ينعم الوطن بالمزيد من التقدم والرخاء، وأن يديم على المملكة المزيد من التقدم والازدهار.
تهنئة وزير السياحةرفع وزير السياحة أحمد بن عقيل الخطيب، باسمه ونيابة عن جميع منسوبي منظومة السياحة، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وللشعب الكريم بمناسبة حلول عيد الفطر .
ونوّه الخطيب، بما يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -أيدهما الله-، من حرص واهتمام وجهود مباركة في خدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوار خلال شهر رمضان، مبينًا أن الوزارة عملت خلال الشهر الفضيل على تنفيذ وتحقيق توجيهات وتطلعات القيادة الرشيدة -حفظها الله -، بالعمل على توفير كل سبل الراحة للزوار والمعتمرين، وذلك من خلال جهودها التوعوية والتفقدية والرقابية المكثفة على مرافق الضيافة وجميع الأنشطة السياحية في العاصمة المقدسة والمدينة المنورة طوال أيام شهر رمضان، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم، وتمكينهم من أداء شعائرهم بكل يسر وطمأنينة.
وسأل معاليه الله -عز وجل- أن يديم على القيادة الرشيدة -أيدها الله- موفور الصحة والعافية، وأن يعيد هذه المناسبة المباركة على الجميع بالخير واليمن والبركات.
تهنئة النائب العامرفع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، التهنئة إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، بمناسبة حلول عيد الفطر ، سائلًا المولى -عز وجل- أن يعيده عليهما بموفور الصحة والعافية، وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرخاء والازدهار.
وأكد أن عيد الفطر المبارك يمثل مناسبة تتجدد فيها مشاعر الفرح والسرور، وتعكس قيم العطاء والتكاتف التي حث عليها ديننا الحنيف، مشيرًا إلى أن هذا العيد يأتي ونحن نشهد إنجازات وطنية متسارعة بقيادة حكيمة جعلت العدل وحفظ الحقوق وترسيخ الأمن في مقدمة أولوياتها.
وأشاد النائب العام بالجهود الكبيرة التي تبذلها الدولة -أيدها الله- في خدمة الإسلام والمسلمين، التي تجلت في العناية الفائقة بالحرمين الشريفين، وتوفير أرقى الخدمات لضيوف الرحمن، من معتمرين وزوار، عبر منظومة متكاملة من التسهيلات، التي تضمن أداء الشعائر بيسر وسهولة، إضافة إلى المشاريع التطويرية المستمرة التي تعكس اهتمام القيادة الرشيدة -أيدها الله- بهذه البقاع الطاهرة.
وزير البيئة والمياه والزراعةرفع وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله-، بمناسبة عيد الفطر.
وسأل، المولى القدير أن يعيد هذه المناسبة على بلادنا وشعبها الكريم، بالأمن والأمان والرخاء، في ظل القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وعلى شعبنا الكريم، وأمتنا الإسلامية جمعاء، بالخير واليمن والبركات، وأن يتقبل من الجميع صالح الأعمال.
وزير الصناعة والثروة المعدنيةرفع وزير الصناعة والثروة المعدنية رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية بندر بن إبراهيم الخريف، التهاني والتبريكات إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- بمناسبة حلول عيد الفطر، سائلًا الله أن يعيد هذه المناسبة المباركة على القيادة والوطن والشعب الكريم والأمة الإسلامية بالخير واليُمن والبركات.
وأشار إلى ما توليه القيادة الرشيدة من رعاية كريمة للحرمين الشريفين وقاصديهما، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها جميع القطاعات الحكومية القائمة على خدمة الحرمين الشريفين، لا سيما خلال شهر رمضان، وما تسهم به هذه الجهود في تسهيل أداء المناسك للمعتمرين والزوار، وتوفير أفضل الخدمات لهم، بما يعكس حرص المملكة على خدمة الإسلام والمسلمين.
وزير النقل والخدمات اللوجستيةرفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء -حفظهما الله- وإلى الشعب الكريم، والأمتين العربية والإسلامية بمناسبة حلول عيد الفطر.
ونوّه الجاسر بالجهود العظيمة التي وفرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين لخدمة ضيوف الرحمن من المعتمرين والزوّار وعموم المسافرين خلال شهر رمضان 1446هـ، بما في ذلك ما قامت به منظومة النقل والخدمات اللوجستية من جهود وتسهيلات لمواكبة ذروة حركة السفر والتنقل خلال هذا الشهر المبارك وفق الخطط التشغيلية المُعتمدة لموسم العمرة، لتعزيز انسيابية حركة السفر والتنقل في المطارات، وقطار الحرمين وجميع وسائل النقل العام، تكللت ولله الحمد بالتوفيق والنجاح، وأثمرت في تطوير تجربة السفر لضيوف المملكة وتيسير تنقلهم بين المدن والمشاعر المقدسة.
وأشار إلى أن هذه النجاحات أتت -بعد توفيق المولى عز وجل- بدعم ومتابعة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وتعاون وتكاتف جميع الجهات في القطاعين العام والخاص.