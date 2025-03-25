شكرا لقرائتكم خبر عن صور| مشهد خلاب.. البرد يكسو مرتفعات عسير بعد الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت منطقة عسير، اليوم، هطول أمطار غزيرة مصحوبة بتساقط كميات كبيرة من البرد على مدينة أبها والمراكز التابعة شملت السودة وطبب وبلّحمر وبلّسمر، كما شملت محافظات خميس مشيط وأحد رفيدة وسراة عبيدة والحرجة وتنومة والنماص وبلقرن.

وغطت كميات البرد المتساقطة المرتفعات ومساحات واسعة في مشهد طبيعي خلاب، واكتست الطرقات والمرتفعات بغطاء كثيف من البرد، بينما تخللت أشعة الشمس السحب الكثيفة، مشكلة لوحة جمالية ساحرة.

أمطار على عسير ودفعت الأجواء الماطرة أهالي المنطقة وزوارها إلى الخروج والاستمتاع بالأجواء والتفاعل مع المشهد، حيث وثقوا لحظاتهم بالصور ومقاطع الفيديو وسط أجواء شتوية باردة.



ودعت الجهات المختصة إلى توخي الحذر خصوصًا مع تشكل السيول في بعض الأودية وانخفاض مدى الرؤية في بعض المناطق.

