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بالتفاصيل.. مواعيد عمل "الجوازات" خلال إجازة عيد الفطر المبارك

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واس - الرياض  0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت المديرية العامة للجوازات مواعيد العمل في إدارات الجوازات وشعبها في مناطق المملكة، ومحافظاتها خلال إجازة عيد الفطر المبارك لعام 1446هـ.
وأكدت جاهزيتها لاستقبال الحالات الطارئة لإجراء الخدمات التي لا يمكن تنفيذها عبر منصة وزارة الداخلية للخدمات الإلكترونية (أبشر)، وإمكانية الاستفادة من خدمة تواصل.

مواعيد عمل الجوازات في عيد الفطر

وتمكن المستفيدين من تقديم طلبات إنجاز معاملاتهم التي تعذر تنفيذها دون الحاجة إلى مراجعة مقار إدارات الجوازات.
وأوضحت أن أوقات العمل خلال شهر رمضان في شعبة جوازات حي الرمال بمدينة الرياض من الساعة 21:00 حتى الساعة 1:00، وستعمل شعبتي جوازات الصيرفي مول والتحلية مول في محافظة جدة حتى نهاية دوام يوم الجمعة 28 رمضان 1446هـ من الساعة 21:00 إلى الساعة 2:00.

أما إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات الأخرى، ستكون أوقات العمل من الأحد إلى الخميس من الساعة 10:00 حتى الساعة 15:00، باستثناء إدارة جوازات منطقة حائل من الساعة 12:00 حتى الساعة 15:00.

موعد إجازة عيد الفطر في

وبينت الجوازات أن أوقات العمل خلال إجازة عيد الفطر في شعبة جوازات حي الرمال بالرياض ستكون من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30، وفي إدارة جوازات منطقة حائل من الساعة 10:00 حتى الساعة 14:00.
وبخصوص إدارات الجوازات في المناطق والمحافظات من الأحد إلى الخميس من الساعة 8:00 حتى الساعة 14:30.
فيما سيكون أول أيام عيد الفطر إجازة رسمية في جميع إدارات الجوازات وشعبها بمختلف المناطق.
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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