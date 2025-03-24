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الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة بمنطقة نجران

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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  • الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة بمنطقة نجران 2/2

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأصفر بشأن حالة الطقس في منطقة نجران، حيث نبه من هطول أمطار خفيفة. وشملت إنذارات الأرصاد: بدر الجنبو وثار وحبونا وخباش ويدمة.

الحالة الجوية

ونبه المركز من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.
وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 2 صباحًا.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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