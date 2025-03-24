شكرا لقرائتكم خبر عن الإنذار الأصفر.. "الأرصاد" ينبه من أمطار خفيفة بمنطقة نجران والان نبدء بالتفاصيل

الحالة الجوية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد الإنذار الأصفر بشأن حالة الطقس في منطقة نجران، حيث نبه من هطول أمطار خفيفة. وشملت إنذارات الأرصاد: بدر الجنبو وثار وحبونا وخباش ويدمة.ونبه المركز من أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية وصواعق رعدية.وتستمر الحالة المطرية، بمشئية الله، حتى الساعة 2 صباحًا.