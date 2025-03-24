شكرا لقرائتكم خبر عن بحضور خبراء دوليين.. مركز "ICAIRE" يستعرض تقرير جاهزية المملكة للذكاء الاصطناعي والان نبدء بالتفاصيل

جاهزية المملكة للذكاء الاصطناعي

أخلاقيات الذكاء الاصطناعي

الدمام - شريف احمد - ناقش المركز الدولي لأبحاث وأخلاقيات الذكاء الاصطناعي "ICAIRE" التابع لمنظمة اليونسكو اليوم الاثنين، "منهجية اليونسكو لتقييم جاهزية الذكاء الاصطناعي: رؤى من المملكة".وذلك في اجتماع نظمه المركز بمقره الدائم بمدينة الرياض، بحضور نخبة من الخبراء المحليين والدوليين المختصين في تقنيات الذكاء الاصطناعي.وبحث المشاركون في الاجتماع تقرير منظمة اليونسكو عن جاهزية المملكة للذكاء الاصطناعي الذي تناول شرحًا مفصلًا لمنهجية التقييم التي طورتها المنظمة لتقييم جاهزية الدول لتطوير وتبني الذكاء الاصطناعي وتشمل مرحلة جمع البيانات من أصحاب المصلحة، وتقديم الاستبانة المعنية بتقييم الجاهزية، ومن ثم إصدار تقارير توضح الإجراءات والإجابات حول مدى جاهزية الدولة لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.كما بحثوا ما تضمنه التقرير حول منجزات المملكة في الذكاء الاصطناعي، ضمن 6 مسارات رئيسية تشمل: (الحوكمة الوطنية، التشريعات والتنظيمات، والمجتمع والثقافة، والبحث والتعليم، والاقتصاد، والبنية التحتية التقنية).إلى جانب بحث التوصيات التي تهدف إلى تعزيز استدامة الذكاء الاصطناعي في المملكة بما يواكب التطورات المستقبلية، ويتوافق مع رؤية المملكة 2030.وتطرق الاجتماع إلى مؤتمر اليونسكو لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي المُزمع عقده خلال الفترة من 24 - 27 يونيو 2025 في مملكة تايلاند، مستعرضًا فرص المشاركة في المؤتمر من خلال تقديم الأبحاث المتخصصة في مجال أخلاقيات الذكاء الاصطناعي التي سيتم تقديمها خلال المؤتمر؛ بهدف بحث أحدث التطورات والتحديات المرتبطة باستخدام الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول ومستدام، وتعزيز التعاون الدولي في المجال.ويأتي هذا الاجتماع الدولي امتدادًا لما أكده تقرير جاهزية المملكة للذكاء الاصطناعي، الذي نشرته منظمة اليونسكو في ديسمبر 2024، وأشادت فيه بالمنجزات التي حققتها المملكة في هذا المجال، وجهودها في تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للذكاء الاصطناعي، بما عزز من بناء منظومة ذكاء اصطناعي متقدمة تسهم في تعزيز الابتكار ودعم التنمية المستدامة، بما يواكب مستهدفات رؤية 2030.