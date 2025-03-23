شكرا لقرائتكم خبر عن "إحسان".. تأمين أكثر من 3000 رحلة عمرة وبناء وصيانة 63 مسجدًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تستمر عطاءات المحسنين عبر المنصة الوطنية للعمل الخيري "إحسان" في دعم المجالات الخيرية والتنموية، وذلك في إطار الحملة الوطنية للعمل الخيري بنسختها الخامسة.

وتوهج العطاء في مشاريع المجال الديني إحدى المجالات التنموية التي تعمل عليها منصة إحسان الرامية إلى تعزيز مكانة بيوت الله لتيسير أداء العبادات فيها. مشاريع المجال الديني وشملت الجهود الخيرية تأمين أكثر من 3000 رحلة عمرة للمستفيدين من المنصة، وتغطية تكاليف بناء خمسة مساجد إلى جانب صيانة 46 مسجدًا، إضافةً إلى العناية بـ 12 مسجدًا عبر توفير الاحتياجات اللازمة لاستمرار دورها الديني في خدمة المصلين.

وتواصل منصة "إحسان” استقبال التبرعات عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال مركز خدمة المحسنين على الرقم 8001247000، لتعزيز المبادرات الخيرية المستدامة في مختلف المجالات.

