شكرا لمتابعة خبر عن العقيل: استمرار الحالة المطرية حتى صباح يوم غد ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أكد محلل الطقس في المركز الوطني للأرصاد، عقيل العقيل، أن الحالة المطرية التي تشهدها بعض مناطق المملكة ستستمر حتى صباح يوم غد.

وقال العقيل خلال مداخلة هاتفية عبر “قناة الإخبارية” إن الحالة الجوية من المتوقع أن تستمر حتى صباح الغد، وهناك فرص لا تزال قائمة لهطول الأمطار، خاصة على جنوب منطقة الرياض والمنطقة الشرقية.

وأضاف العقيل أنه من المتوقع أن يشهد يوم الإثنين استقرارًا نسبيًا في الأجواء.