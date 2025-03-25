شكرا لمتابعة خبر عن الطيران المدني تُصدر غرامات مالية بقيمة 3.8 ملايين ريال والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أصدرت الهيئة العامة للطيران المدني ممثلة باللجنة المعنية بالنظر في مخالفات أحكام نظام الطيران المدني، تقريرها للربع الأول لعام 2025م، الذي تضمن إصدار اللجنة (147) مخالفة، شملت فرض غرامات مالية تجاوزت 3.8 ملايين ريال على الكيانات والأفراد المخالفين لنظام الطيران المدني واللوائح التنفيذية والتعليمات الصادرة عن الهيئة.

وأظهر التقرير إصدار مخالفتين بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم التزامها بتطبيق نظام تسجيل المسافرين المسبق وعدم التقيد بتعليمات المنافسة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها (15.000) ريال، و(63) مخالفة صادرة بحق الناقلات الجوية؛ وذلك لعدم قيامها بالتحقق من استيفاء الركاب لوثائقهم اللازمة، إضافة إلى عدم التقيد بالخانات الزمنية المعتمدة بإجمالي غرامات تجاوزت قيمتها مليون ريال.

كما كشف التقرير قيام اللجنة بإصدار (61) مخالفة بحق الناقلات الجوية وذلك لعدم تقيدها بلائحة حماية حقوق المسافرين حيث تجاوز إجمالي الغرامات 2.7 مليون ريال، كما قامت بإصدار (21) مخالفة بحق الأفراد المسافرين؛ وذلك لعدم اتباعهم لتعليمات السلامة الجوية وما يرتكب من سلوك مخالف على متن الطائرة، بإجمالي غرامات بلغت قيمتها 12,400 ألف ريال.

وتأتي هذه الإجراءات في إطار حرص الهيئة على تحقيق مبدأ الشفافية والوضوح وتأكيد التزامها المستمر بدورها التنظيمي والرقابي على قطاع الطيران، وتحسين تجربة المسافرين وتعزيز جودة خدمات النقل الجوي في المملكة.