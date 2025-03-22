شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرة لجمع كسوة العيد دعمًا للأسر المحتاجة في جدة والان نبدء بالتفاصيل

المبادرات المجتمعية السعودية

العمل التطوعي في السعودية

الدمام - شريف احمد - أطلقت أمانة محافظة جدة اليوم, مبادرة "سخاء" لجمع كسوة العيد دعمًا للأسر المحتاجة.يأتي هذا في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز التكافل الاجتماعي، وإحياء قيم العطاء والمشاركة المجتمعية خلال شهر رمضان.وتهدف المبادرة إلى تمكين المتطوعين من الإسهام في هذا العمل الإنساني من خلال التبرع بالملابس، عبر أماكن مخصصة.وتوضع بها صناديق لجمع الملابس، ويجري فرزها وتجهيزها بالشراكة مع الجهات الخيرية وإدارة التطوع البلدي، لضمان إيصالها إلى المستفيدين.وتأتي مبادرة "سخاء" ضمن سلسلة من المبادرات المجتمعية التي تطلقها أمانة جدة.وتستهدف المبادرة تعزيز ثقافة التطوع، وإدخال الفرحة على الأسر المحتاجة مع اقتراب عيد الفطر، فضلًا عن توفير فرص تطوعية مجتمعية.وتتسق هذه الجهود مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تسعى إلى تحفيز العمل التطوعي وتوسيع أثره في المجتمع.وذلك بما يعزز روح التعاون بين الأفراد والمؤسسات لخدمة الفئات الأكثر احتياجًا.