السعودية | صدور نتائج أهلية حساب المواطن لدفعة أبريل

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أعلن برنامج حساب المواطن، اليوم (الأربعاء)، صدور نتائج الأهلية للدورة الـ89 (شهر أبريل 2025).

ودعا البرنامج المستفيدين للتحقق من أهلية الاستحقاق للدفعة الجديدة من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية لحساب المواطن عبر الرابط.

يذكر أن حساب المواطن أودع في شهر مارس الجاري أكثر من 3 مليارات ريال للمستفيدين المكتملة طلباتهم، حيث بلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الثامنة والثمانين 9.8 مليون مستفيد وتابع.

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