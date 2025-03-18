غلفها بزيادة لتعزيز سلامة الغذاء والصحة العامة

تواصل أمانة منطقة الرياض تنفيذ حملتها التوعوية الشاملة «غلفها بزيادة»، التي أطلقتها في وقت سابق ضمن إستراتيجيتها لتحسين جودة الحياة وتعزيز الاستدامة البيئية والصحية. وتهدف الحملة إلى رفع مستوى الوعي بأهمية تغليف المواد الغذائية بشكل صحي وآمن، مما يسهم في الحد من التلوث الغذائي وضمان سلامة الغذاء. وتركز الحملة على توعية المنشآت الغذائية والمطاعم بأهمية استخدام تغليف محكم وآمن وفق معايير عالية الجودة، تساعد المنشآت على الالتزام بالمعايير المطلوبة. وأكدت أمانة منطقة الرياض أن الحملة تمثل جزءًا من إستراتيجيتها الشاملة لتعزيز سلامة الغذاء وتحسين مستوى الصحة العامة؛ تحقيقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030. وشددت الأمانة على استمرار جهودها في مراقبة المنشآت الغذائية، وتكثيف الحملات التوعوية؛ بهدف تحقيق سلامة الغذاء ورفع مستوى الصحة العامة، بما يجعل الرياض مزدهرة مستدامة حضريًا وصحيًا.



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