إقبال على فحوصات صم بصحة في نجران

نفذ مستشفى غرب نجران العام حملة «صم بصحة» من خلال توفير باقة من الفحوصات الطبية المجانية في ساحة قصر الإمارة التاريخي، وذلك دون الحاجة إلى موعد مسبق.

ولاقت الحملة إقبالًا واسعًا من الزوار الراغبين في الاطمئنان على صحتهم، خلال شهر رمضان المبارك، حيث يتمكن المستفيدون من إجراء 8 فحوصات مخبرية أساسية، والحصول على نتائجها خلال 24 ساعة عبر تطبيق «صحتي».

وأوضح الدكتور محمد غياث لـ«دوت الخليج» أن حملة «صم بصحة» التي أطلقتها الصحة القابضة، شهدت إقبالًا متزايدًا من المواطنين والمقيمين، خلال شهر رمضان المبارك، حيث استفاد الزوار من فرصة إجراء الفحوصات الطبية المجانية التي تشمل قياس مستويات السكر، والدهون والكوليسترول، وضغط الدم، وفيتامين D، ووظائف الكبد، وحمض اليوريك، والغدة الدرقية، وتهدف هذه المبادرة الصحية إلى تعزيز الوعي بأهمية الصيام الصحي ومراقبة المؤشرات الحيوية للجسم خلال الشهر الفضيل، مما يسهم في الحد من المضاعفات الصحية وضمان نمط حياة متوازن.

وأضاف أن حملة «صم بصحة» تأتي ضمن الجهود الوطنية لتعزيز الصحة العامة وتوفير خدمات طبية ميسّرة لجميع أفراد المجتمع، مع التركيز على أهمية المشي 8 آلاف خطوة يوميًا والحصول على 8 ساعات من النوم للحفاظ على صحة مثالية خلال الشهر الكريم.