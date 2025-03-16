شكرا لقرائتكم خبر عن ميقات يلملم يشهد توافد أعداد كبيرة من المعتمرين والزوار والان نبدء بالتفاصيل

ميقات يلملم

الدمام - شريف احمد - يشهد ميقات يلملم في هذه الأيام من شهر رمضان المبارك، توافد جموع من الزوار والمعتمرين المتجهين صوب مكة المكرمة وبيت الله العتيق، القادمين من المناطق الجنوبية للمملكة ومن جمهورية اليمن الشقيقة.وشهد ميقات "يلملم" مجموعة من المشاريع التطويرية تضمَّنت تحسين المشهد الحضري، وإعادة هيكلة مواقع الخدمات العامة المقدمة للزوار وضيوف الرحمن؛ بهدف الارتقاء بجودتها، إضافة إلى تجديد السجاد بجامع الميقات الذي يتربع على مساحة 16.200 م 10 آلاف م2 ويتسّع لأكثر من 4000 مصلٍّ، ويعمل به أكثر من 105 موظفين وعمال لخدمة ضيوف الرحمن.ويتضمن محيط ميقات يلملم مجموعة من المرافق تشمل 500 دورة مياه، ومحطة تحلية المياه تضخ ما يقارب 1500 طن من المياه المحلاة، وصالة استقبال لضيوف الرحمن تقع على مساحة 6000م2، أقامتها جمعية سعيًا للخدمات الإنسانية؛ تضم عيادات طبية، ومطعمًا مركزيًا، ومكاتب إرشادية وتوعوية.يُذكر أن ميقات "يلملم" يقع جنوب غرب مكة المكرمة قرابة (85 كلم2) على الطريق الساحلي لمكة المكرمة، وأحد المواقيت الخمسة المكانية التي حددها النبي - صلى الله عليه وسلم- للإحرام، ولا يجوز تجاوزه إِلا بعد الإِحرام، وهو ميقات (أهل اليمن) والمناطق الجنوبية للمملكة ومن أتى عليه.