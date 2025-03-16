السعودية | وزارة الشؤون الإسلامية تنفذ برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في البرتغال وألمانيا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

نفذت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، برنامج هدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جمهورية البرتغال في مقر سفارة المملكة في لشبونة، بحضور نائب السفير سيف العتيبي ورئيس مركز لشبونة الإسلامي محمد إقبال.

وتبلغ الكمية طنين من التمور يستفيد منها قرابة 8 آلاف شخص عبر الجمعيات الإسلامية المنتشرة في البرتغال.

ورفع صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن عبدالمحسن بن عبدالعزيز سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية البرتغال، في تصريح بهذه المناسبة، شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على عنايتهما بكل ما يخدم الإسلام والمسلمين في مختلف دول العالم، مؤكدًا أن البرنامج يأتي استمرارًا لمسيرة المملكة الرائدة في دعم المسلمين وتعزيز روح الأخوة والمحبة بينهم، وامتدادًا لنهج القيادة الرشيدة في العطاء والبذل، وتجسيدًا لمكانتها الرائدة في خدمة الإسلام والمسلمين.

وفي ألمانيا، تم تنفيذ برنامج خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في مقر سفارة المملكة في العاصمة برلين، بحضور عدد من أعضاء السفارة والمسؤولين في المركز الثقافي.

وتبلغ الكمية طنين من التمور يستفيد منها قرابة 8 آلاف شخص في المساجد بألمانيا خلال شهر رمضان.

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