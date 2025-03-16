السعودية | حاسبة المدد النظامية تخدم أكثر من 32 ألف مستفيد في ديوان المظالم

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

كشف ديوان المظالم، أن عدد المستفيدين من خدمة حاسبة المدد النظامية عبر بوابته الرقمية بلغ 32,375 مستفيدًا منذ إطلاق الخدمة في بداية الربع الثالث من عام 2021م.

وتهدف الخدمة إلى مساعدة المستفيدين في حساب المدد النظامية الخاصة بالتظلمات ضد القرارات الإدارية ورفع دعاوى إلغائها، حيث يقوم المستخدم بإدخال بيانات القرار الإداري لتظهر له الفترة النظامية للتظلم أو رفع الدعوى، مع مراعاة أيام العمل والعطلات الرسمية.

ويسعى ديوان المظالم عبر منصاته الرقمية إلى تقديم خدمات مساندة واسترشادية؛ بهدف تسهيل إجراءات التقاضي الرقمي في محاكمه وتحسين تجربة المستفيد، بما يُسهم في رفع جودة وكفاءة الإجراءات.

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