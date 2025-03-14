شكرا لقرائتكم خبر عن برنامج "أجيال" يرسخ قيم التلاحم الوطني لدى أطفال الأحساء والان نبدء بالتفاصيل

تعزيز أهمية التماسك والتعاون

مبادرة "نسيج"

الدمام - شريف احمد - أطلق مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء وجمعية كيان موهبة، برنامج ”أجيال“ المخصص لتأسيس قيم التلاحم الوطني لدى الأطفال.وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز قيم التلاحم الوطني وترسيخها في نفوس الأجيال الصاعدة.ويسعى البرنامج، الذي احتضنته البيئة المدرسية، إلى بناء وعي مبكر لدى الأطفال حول أهمية التماسك والتعاون، ودورهما المحوري في بناء حياة سعيدة ومستقبل مزدهر، وذلك من خلال أنشطة فنية إبداعية، وتحديدًا الرسم، كوسيلة للتعبير والتفاعل.وشاركت في البرنامج 30 طفلة من المرحلة الابتدائية، حيث انخرطن في فعاليات البرنامج التي صُممت خصيصًا لبناء الشخصية الوطنية المتكاملة، وتأسيس الاتجاهات الوطنية المبكرة لدى الناشئة، وتحويل التعليم المبكر إلى شريك فاعل في حماية النسيج المجتمعي وتعزيز تماسكه.ويأتي هذا البرنامج الطموح تجسيدًا لرؤية 2030 الطموحة، التي تولي اهتمامًا بالغًا ببناء جيل حيوي، يتمتع بروح التعايش والتعاون، ويسهم بفاعلية في تحقيق الازدهار الوطني.ويمثل برنامج ”أجيال“ جزءًا من مبادرة ”نسيج“ الأوسع نطاقًا، والتي يشرف عليها مركز الملك عبدالعزيز للتواصل الحضاري، وتهدف إلى ترسيخ قيم التلاحم والتعايش المجتمعي، من خلال برامج متنوعة وفريق من المدربين المؤهلين والمعتمدين من قبل المركز، لبناء قاعدة مجتمعية صلبة ومتماسكة، تكون حاضنة للتنمية المستدامة والتواصل الحضاري البناء.