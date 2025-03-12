شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "الغذاء والدواء" يبحث تعزيز التعاون مع مسؤولين في اليابان والان نبدء بالتفاصيل

سلامة المنتجات الطبية

الدمام - شريف احمد - التقى الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء هشام بن سعد الجضعي, اليوم, الرئيس التنفيذي لوكالة الأدوية والأجهزة الطبية في اليابان (PMDA) ياسوهيرو فوجيوارا، والمستشار لشؤون الصيدلة في وزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية (MHLW) دايساكو ساتو، وذلك في مقر الوزارة بالعاصمة طوكيو، بحضور عدد من المسؤولين من الجانبين.وبحث اللقاء سبل تعزيز التعاون المشترك في مجال المنتجات والتكنولوجيا الطبية، إلى جانب مناقشة فرص التكامل في المنظمات والمحافل الدولية ذات العلاقة، بما يسهم في تبادل الخبرات وتعزيز التنسيق المشترك في تطوير الأنظمة الرقابية، ومواكبة المستجدات العالمية في قطاع الأدوية والأجهزة الطبية.واُستُعرضت الأنشطة والمنجزات المحققة ضمن إطار مذكرة التعاون الموقعة في عام 2020 بين الهيئة ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية اليابانية في مجال المنتجات الطبية، ومناقشة عدد من المحاور ذات الاهتمام المشترك، لاسيما تشريعات المنتجات الحيوية والرقابة عليها، وتوفر المنتجات، واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات، والتعاون الدولي ضمن المنظمات الدولية المعنية بمجالات عملهما.وتأتي هذه اللقاءات ضمن جهود الهيئة العامة للغذاء والدواء لتعزيز التعاون الدولي وتبادل الخبرات مع الجهات التنظيمية الرائدة عالميًا، في إطار استراتيجيتها لتعزيز جودة وسلامة المنتجات الطبية، ودعم توطين التقنيات الحديثة في المملكة، تماشيًا مع مستهدفات برنامج تحول القطاع الصحي أحد برامج رؤية المملكة 2030 في تطوير هذا القطاع والصناعات الدوائية والطبية.