شكرا لقرائتكم خبر عن منصة أبشر تنفّذ أكثر من 430 مليون عملية إلكترونية خلال عام والان نبدء بالتفاصيل

خدمات أبشر

الدمام - شريف احمد - نفذت منصة وزارة الداخلية الإلكترونية "أبشر" خلال العام الماضي 2024 أكثر من 430 مليون عملية إلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.ونفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية أكثر من 31 مليون عملية، حيث تم تنفيذ 1,105,363 عملية تحقق من صلاحية الهوية الوطنية، و656,999 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا.و356,031 عملية في خدمة بياناتي، و301,745 تعريفًا بفرد الأسرة، و180,310 عمليات في خدمة بياناتي المطورة، و118,370 عملية إصدار بدل مفقود لبطاقة الهوية الوطنية، وإصدار 70,579 سجل أسرة، و41,128 عملية إصدار بدل تالف لبطاقة الهوية الوطنية.وفي المديرية العامة للجوازات، نُفذت أكثر من 56 مليون عملية، حيث أصدِرت 33,371,269 تأشيرة خروج وعودة، وإصدار وتجديد 3,599,884 إقامة، و1,253,361 عملية إصدار وتجديد جواز سفر سعودي، و351,218 عملية في خدمة إصدار وتجديد الجواز لأقل من 10 سنوات، و238,060 عملية تمديد لتأشيرة الخروج والعودة.و130,382 عملية في خدمة نقل الخدمات، و103,851 عملية إلغاء لتأشيرة الخروج النهائي، و57,077 عملية في خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي خلال فترة التجربة، وإصدار 16,914 تفويضًا لاستقبال القادمات للعمل.وأنجز الأمن العام أكثر من 35 مليون عملية، حيث أجريت 1,641,787 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة، و1,209,792 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة، و1,003,545 تجديدًا لرخصة القيادة، و764,656 إصدارًا لطلب تفويض القيادة.و625,379 عملية في خدمة استبدال اللوحات، و312,790 عملية في خدمة مبايعة المركبات، و204,846 عملية في خدمة إسقاط المركبات المهملة أو التالفة، و83,424 عملية في خدمات السلاح الناري، و69,575 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.وأنجزت المنصة خلال العام الماضي (301,368,820) عملية منفّذة من خلال المحفظة الرقمية، و1,952,188 طلبًا لتوصيل الوثائق بالبريد، وأصدرت 924,246 تقريرًا في خدمة تقارير أبشر، و41,581 استفسارًا عامًا عن البصمة.وعبر منصة أبشر أعمال تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 26 مليون عملية، حيث تضمنت إصدار 12,784,007 تفاويض داخلية وخارجية، و4,078,987 عملية في خدمة إصدار وتجديد الإقامة.و2,599,923 عملية استعلام عن المخالفات المرورية، وإصدار 1,494,715 تأشيرة خروج وعودة، وإضافة 1,054,678 مستخدمًا فعليًا للمركبة، وإجراء 809,898 عملية في خدمة تجيير البطاقة الجمركية، و588,651 عملية في خدمة نقل الخدمات، وإجراء 469,498 عملية تحفّظ على نقل ملكية مركبة.وتجديد 454,288 رخصة سير، و313,577 عملية في خدمة تمديد تأشيرة الخروج والعودة، و273,342 عملية إصدار شهادة خلو سوابق، و177,339 عملية في خدمة تفويض القيادة للزائرين، و169,858 إذنًا لإصلاح مركبة للمنشآت، و87,867 عملية في خدمة طلب تقرير مقيم.و80,309 عمليات في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج النهائي، و69,467 تحديثًا لمعلومات جواز السفر، و42,039 عملية تعديل مهنة، وإجراء 38,372 عملية في الأسلحة الهوائية، و36,379 استعلامًا عن معلومات المركبات، و35,062 استعلامًا عن معلومات رخصة القيادة، و34,293 عملية في خدمة إلغاء تأشيرة الخروج والعودة، و17,596 تصريحًا في خدمة إصدار تصاريح مواد القطع الصخري.