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إنذار برتقالي.. تحذير من حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض

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اليوم- الدمام 0 تبليغ

إنذار برتقالي.. تحذير من حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض

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الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، الإنذار البرتقالي بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.
وشمل الإنذار، الدرعية والعاصمة الرياض، منبهًا من هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، صواعق رعدية وتجمع للمياه. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1899541205467234480?ref_src=twsrc%5Etfw

طقس

سبق ونبه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.
تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.
وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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