شكرا لقرائتكم خبر عن إنذار برتقالي.. تحذير من حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض والان نبدء بالتفاصيل

طقس السعودية

الدمام - شريف احمد - أصدر المركز الوطني للأرصاد، مساء اليوم، الإنذار البرتقالي بشأن حالة الطقس المتوقعة على منطقة الرياض.وشمل الإنذار، الدرعية والعاصمة الرياض، منبهًا من هطول أمطار متوسطة تصاحبها رياح شديدة السرعة، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تساقط البرد، صواعق رعدية وتجمع للمياه. للتفاصيل This is a Twitter Status This is a Twitter Status This is a Twitter StatusThis is a Twitter Status This is a Twitter Status— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@NCMKSA) https://twitter.com/NCMKSA/status/1899541205467234480?ref_src=twsrc%5Etfwسبق ونبه مركز الأرصاد في تقريره عن حالة الطقس من ضباب متباين الشدة على أجزاء من 10 مناطق خلال ساعات الصباح الباكر اليوم الثلاثاء.تستمر الظاهرة حتى الساعة 8 صباحًا في بعض الأماكن، وحتى 9 صباحًا في أماكن أخرى.وتشمل التأثيرات المصاحبة تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية (3 – 5) كيلومترات في أماكن الضباب الخفيف، وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية (1 – 3) كيلومترات في أماكن الضباب المتوسط، وانعدام مستوى الرؤية كيلومتر واحد أو أقل في أماكن الضباب الكثيف