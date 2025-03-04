شكرا لقرائتكم خبر عن السماء ملبدة بالغيوم.. هطول أمطار غزيرة على المدينة المنورة والان نبدء بالتفاصيل

المركز الوطني للأرصاد

الدمام - شريف احمد - هطلت اليوم أمطار من متوسطة إلى غزيرة على الأجزاء الغربية الشمالية من منطقة المدينة المنورة شملت مركز الفقرة والقرى المحيطة.فيما لا تزال السماءُ ملبدةً بالغيوم والفرصة مهيَّأة لهطول مزيد من الأمطار.سبق وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الثلاثاء على مناطق المملكة، هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والقصيم والرياض والشرقية والحدود الشمالية والجوف وتبوك.ولا يُستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر.

الرياح السطحية: شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى جنوبية بسرعة 15-55 كم/ساعة على الجزأين الأوسط والجنوبي، تصل إلى أكثر من 60 كم/ساعة مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة، كذلك باتجاه مضيق باب المندب.