شكرا لقرائتكم خبر عن توعية وإرشاد.. "بيئة أضم" تعزز وقاية المزارعين من الأمراض الحيوانية والان نبدء بالتفاصيل

انتقال العدوى

الدمام - شريف احمد - في إطار جهود وزارة البيئة والمياه والزراعة في نشر التوعية البيطرية، وتعزيز الأمن الصحي البيئي في المملكة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030، نظم مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة أضم، ورشة عمل إرشادية بعنوان "الأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان”، بهدف توعية المزارعين ومربي الماشية بخطورة هذه الأمراض وطرق الوقاية منها.حيث قدم هذه الورشة الدكتور عاطف محمود، رئيس قسم الثروة الحيوانية بالمكتب، وقد استعرض أبرز الأمراض المشتركة، مثل الحمى المالطية والدرن (السل) والسعار والسالمونيلا والبروسيلا وفيروس داء الكلب.كما تناولت الورشة الحديث عن بعض الأمراض الفيروسية مثل إنفلونزا الطيور والإيبولا، وكيفية انتقال العدوى بين الإنسان والحيوان.و حرصاً على الاهتمام بالإجراءات الوقائية تم حث المواطنين ومربيي الماشية على اتخاذ التدابير الصحية اللازمة، لا سيما عند التعامل مع اللحوم ومنتجات الحيوان، لتجنب الإصابة بهذه الأمراض، والتأكيد على أهمية مراجعة الجهات المختصة عند ملاحظة أي أعراض مرضية على الحيوانات.من جهته أكد مدير مكتب بيئة أضم، الأستاذ عبدالرحمن رجب المالكي، على أهمية الإبلاغ الفوري عن أي أعراض مريبة، لضمان سرعة التدخل الطبي البيطري والحد من انتشار الأمراض، حفاظًا على سلامة الإنسان والحيوان.