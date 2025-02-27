اخبار السعوديه

جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر

0 نشر
واس - جيزان 0 تبليغ

  • جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر 1/2
  • جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن جازان.. القبض على مخالفين لتهريب 80 كيلوجرامًا من القات المخدر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الدائر بمنطقة جازان على مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهما (80) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهما، وتسليمهما والمضبوطات لجهة الاختصاص.
وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (5) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية اليمنية، لتهريبهم (137,910) أقراص خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.

وتمكنت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمنطقة جازان، من القبض على مواطن لترويجه نبات القات المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.
وألفت دوريات الإدارة العامة للمجاهدين بمحافظة جدة، القبض على مقيم من الجنسية المصرية لترويجه مادة الحشيش المخدر, وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المخالفات

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني (Email: [email protected] )، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا