شكرا لقرائتكم خبر عن تضبط 6 مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب في منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضبطت القوات الخاصة للأمن والحماية (6) مخالفين لنظام البيئة لاستغلالهم الرواسب بمنطقة تبوك.

وأوضحت القوات أنها ضبطت (6) معدات تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة يعمل عليها مقيمون من الجنسيات الباكستانية والمصرية واليمنية، وطُبقت الإجراءات النظامية بحقهم.

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الأرقام (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.