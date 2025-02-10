شكرا لمتابعة خبر عن حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا ..فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملًا.

وقال الشبل خلال لقاء مع برنامج يستفتونك: “هذه مسألة يكثر السؤال عنها في شهر رمضان لمن أرادت أن تصوم أو تقوم ، فنقول يجوز استخدام الموانع بشرطين أن يأذن زوجها إن كانت متزوجة وأن يكون بإذن طبيب حتي لا تأخذ شيء يضرها”.

وتابع: “الأولي والأفضل أن تبقي علي حالها فإن وافق الحيض صيامها، فإن أفطرت لها، ولا يمنعها هذا الفطر في الصيام من ذكر ربها ويمكن أن تقرأ القران الكريم من الجوال”.