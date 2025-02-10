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حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا ..فيديو

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حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملا ..فيديو

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الرياض - علي القحطاني - أوضح الشيخ علي بن عبدالعزيز الشبل، حكم تناول المرأة حبوب تأخير الدورة الشهرية لصيام رمضان كاملًا.

وقال الشبل خلال لقاء مع برنامج يستفتونك: “هذه مسألة يكثر السؤال عنها في شهر رمضان لمن أرادت أن تصوم أو تقوم ، فنقول يجوز استخدام الموانع بشرطين أن يأذن زوجها إن كانت متزوجة وأن يكون بإذن طبيب حتي لا تأخذ شيء يضرها”.

وتابع: “الأولي والأفضل أن تبقي علي حالها فإن وافق الحيض صيامها، فإن أفطرت لها، ولا يمنعها هذا الفطر في الصيام من ذكر ربها ويمكن أن تقرأ القران الكريم من الجوال”.

أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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