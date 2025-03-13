شكرا لمتابعة خبر عن هاشم عبده هاشم يدعو لاعتماد رمضان إجازة دراسية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - دعا الدكتور هاشم عبده هاشم، عضو مجلس الشورى السابق ورئيس تحرير صحيفة “عكاظ” سابقًا، وزارة التعليم إلى دراسة إمكانية منح الطلاب إجازة مدرسية خلال شهر رمضان في العام المقبل.

وقال هاشم عبر حسابه الرسمي بمنصة «إكس» : ” ‏ليت وزارة التعليم تفكر جديًا في جعل شهر رمضان من العام القادم شهر إجازة مدرسية تمكينا للطلاب من الصيام وتجنب الغياب أو الحضور دون تركيز ذهني علاوة على ما تتحمله أسرهم من معاناة التنقل” .

وأثارت هذه الدعوة تفاعلًا واسعًا بين أولياء الأمور والتربويين، وسط مطالبات بإعادة النظر في التقويم الدراسي بما يتناسب مع طبيعة الشهر الكريم ومتطلباته.