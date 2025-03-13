شكرا لمتابعة خبر عن بعد المحادثات الأمريكية الأوكرانية في⁧ المملكة‬⁩ .. بوتين يعلن وقف القتال في أوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وقف اطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلها سمو ⁧‫ولي العهد‬⁩ الأمير محمد بن سلمان ونجاح مفاوضات السلام التي استضافتها ⁧‫المملكة‬⁩ بين روسيا و أوكرانيا .

‎وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان “وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض”.

‎وأضاف: “من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك”.

‎وتابع: “أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع (الرئيس الأميركي) ترامب بشأن المقترح”.

‎وشدد على أن “تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع”، مبرزا “متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم”.