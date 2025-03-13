- 1/2
- 2/2
شكرا لمتابعة خبر عن بعد المحادثات الأمريكية الأوكرانية في المملكة .. بوتين يعلن وقف القتال في أوكرانيا والان مع نوافيكم بالتفاصيل
الرياض - علي القحطاني - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، وقف اطلاق النار في أوكرانيا، وذلك بعد الجهود الكبيرة التي بذلها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ونجاح مفاوضات السلام التي استضافتها المملكة بين روسيا و أوكرانيا .
وقال بوتين، خلال مؤتمر صحفي، ان “وقف إطلاق النار لمدة 30 يوما سيكون جيدا لأوكرانيا في الظروف الراهنة وبسبب وضعها على الأرض”.
وأضاف: “من مصلحة أوكرانيا طلب هدنة مدتها 30 يوما، ونحن على هذا الطرح ولكن ماذا سنفعل بما يحدث في كورسك”.
وتابع: “أي وقف لإطلاق النار في أوكرانيا يجب أن يقود إلى سلام دائم.. وقد أتحدث مع (الرئيس الأميركي) ترامب بشأن المقترح”.
وشدد على أن “تسوية الأزمة الأوكرانية تتطلب معالجة جذور النزاع”، مبرزا “متفقون على وقف القتال في أوكرانيا لكن بما يؤدي إلى سلام دائم”.