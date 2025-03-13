شكرا لمتابعة خبر عن أخطر 120 دقيقة أدارتها المملكة بعد إغلاق دول مجالها الجوي في أبريل 2024 .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - كشف المهندس عبدالعزيز الزيد، الرئيس التنفيذي لشركة خدمات الملاحة الجوية السعودية، عن أخطر 120 دقيقة أدارتها المملكة بعدما اتجهت عدة دول ومن بينها الأردن لإغلاق مجالها الجوي عقب إطلاق إيران مسيرات هجومية ضد إسرائيل في إبريل 2024.

وذكر أنه تلقى اتصالا يفيد بأن الأردن ستغلق مجالها الجوي بعد ساعتين لسبب تشغيلي إلا أنه لم يقتنع بالسبب وتوقع أن هناك شيء آخر يحدث خاصة وأن بدايات شهر أبريل قد شهد تصعيد بين السلطات الإيرانية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وبالفعل عادت طائرة أردنية بمطار الملك فهد بالدمام بسبب مشكلة في المجال الجوي للأردن.

وأشار إلى أن عدد الطائرات التي تعبر المجال الجوي السعودي يتراوح يوميا من 600 إلى 700 طائرة، مضيفا أن إغلاقه كان سيجعل عدد ضخم من المسافرين عالقين في المطارات خارج بلادهم لذا قررت المملكة عدم إغلاق مجالها الجوي فكانت “المنفذ الوحيد” بين نصفي الكرة الأرضية والمنقذ من إصابة الطيران العالمي بالشلل، وفقا لما ذكره في برنامج “وعد” المذاع على قناة mbc.

وأكد أن قرار الإغلاق من عدمه لا يرتبط بالملاحة وإنما يأتي بعد التشاور بين الجانبي العسكري والمدني، فيما قال عبدالعزيز الدعيلج، رئيس الهيئة العامة للطيران المدني أنه تم حينها التواصل مع رئيس الأركان، فياض الرويلي، فأبلغه الأخير بأن خلية الأزمة انعقدت وطلب منه الانتظار لمدة ربع ساعة.

وأضاف “الدعيلج” أن لجنة الأزمة بالملاحة انعقدت أيضا وبدأت الاتصال مع الجهات المتعلقة بالنقل لمنع التكدس، وبعدها أبلغه رئيس الأركان بأنه لن يتم إغلاق الأجواء ووجه باتخاذ الاجراءات المناسبة.

وأشار “الزيد” إلى أن التحدي الذي كان يقابلهم خلال الأزمة هي تفعيل الاتفاقيات وتحديد نقاط جوية جديد تكون آمنة ومبدأ السلامة فيها مطبق، وتم بالفعل توقيع اتفاقيات مع دول مجاورة في أقل من ساعتين، لافتا إلى أن أكبر تحدى واجهوه هو توفير فرق أكبر من المراقبين الجويين من أجل مراقبة حركة الملاحة الجوية لتجنب وقوع أي مخاطر خلال عبور الطائرات، مؤكدا أن المملكة استطاعت تجوز هذا التحدي.

من جهته، قال وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، إن المملكة لديها تجهيزات عالية جدا مكنتها من فتح مسارات جوية استثنائية خلال لحظات.