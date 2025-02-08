شكرا لقرائتكم خبر عن أكبر تظاهرة تقنية عالمية.. ​​​​​​​18 دولة تشارك في "ليب 2025" بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

فعاليات مؤتمر ليب التقني 2025

جوائز بأكثر من مليون دولار

الدمام - شريف احمد - ينطلق غدًا الأحد مؤتمر "ليب التقني 2025"، في نسخته الرابعة، أكبر تظاهرة تقنية عالمية؛ تهدف لمناقشة مستقبل القطاع التقني، واستعراض أحدث أنظمة الابتكار، وتبادل الخبرات في هذا المجال، بمشاركة 18 دولة.حيث سينطلق المؤتمر تحت شعار "نحو آفاق جديدة"، وتستمر فعالياته وجلساته حتى الأربعاء 12 فبراير، بمركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم، ويقدم المؤتمر هذا العام تجارب جديدة للزوار، بجانب الفعاليات الثقافية والترفيهية.كما سيسهم مترو الرياض في استقبال ضيوف المؤتمر وتسهيل وصولهم، بالإضافة إلى تحديد مواقع ومسارات لحافلات النقل الترددي، من خلال 125 حافلة.ويمكن للزائر الحصول على خصم من خلال تطبيق "كريم" حيث اُستحدث 5 آلاف موقف جديد هذا العام، ليكون الإجمالي 22,500 موقف في محيط الفعالية.‏ويلتقي في هذا الحدث البارز، الذي يركز على تسخير التحول التقني والرقمي، نخبة من أبرز الشخصيات العالمية من القطاعين الحكومي والخاص، ومن كبار المبتكرين، والجهات ذات العلاقة بتنمية وتعزيز الاستثمار التقني.كما يشارك في المؤتمر أكثر من 1000 متحدث وخبير تقني دولي، و1800 جهة عارضة، وحوالي 680 شركة ناشئة, وبجوائز أكثر من مليون دولار.

ويعد "ليب 2025" واحدًا من أكبر المحافل التقنية في العالم، وهو ما يعكس الدعم المستمر والدائم، الذي يوليه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - لهذا القطاع.

وذلك سعيًا لتحقيق المكانة الريادية للمملكة، كأكبر سوق رقمي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما يعد منصة استثمارية رائدة، تتيح الفرصة للمستثمرين ورواد الأعمال من جميع أنحاء العالم، لاكتشاف آفاق جديدة وواعدة.