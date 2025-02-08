القبض على عدد من مروجي المخدرات في 4 مناطق

الدمام - شريف احمد - تكثف السلطات الأمنية في المملكة جهودها لمكافحة الترويج الإجرامي للمخدرات، إذ أحبطت تهريب كميات من المخدرات في مناطق المملكة.وقبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مواطن بمنطقة المدينة المنورة لترويجه (1.3) كيلوجرام من مادة الحشيش المخدر وأقراصًا خاضعة لتنظيم التداول الطبي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.كما قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الباكستانية بمنطقة نجران لترويجه مادة الحشيش المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وألقت المديرية العامة لمكافحة المخدرات القبض على مواطن بمنطقة الحدود الشمالية لترويجه مادة الإمفيتامين المخدر، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.وقبضت الدوريات البرية لحرس الحدود في قطاع الربوعة بمنطقة عسير على (6) مخالفين لنظام أمن الحدود من الجنسية الإثيوبية، لتهريبهم (95,070) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمضبوطات لجهة الاختصاص.وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.