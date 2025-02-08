شكرا لقرائتكم خبر عن حتى الـ 8 مساءً.. "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك والان نبدء بالتفاصيل

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حرارة منخفضة

الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة، على أملج، والوجه تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعه.وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.‏حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، يستمر الطقس البارد والانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم السبت.في حين تؤثرالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.