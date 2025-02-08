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حتى الـ 8 مساءً.. "الأرصاد": رياح شديدة على منطقة تبوك

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الدمام - شريف احمد - نبه المركز الوطني للأرصاد بمنطقة تبوك، اليوم، من رياح شديدة، على أملج، والوجه تشمل تأثيراتها المصاحبة، تدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وارتفاع الأمواج، ورياح تصل سرعتها إلى (40_49) كم/ساعه.
وبيّن المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ 8 مساءً.‏

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طقس السبت.. استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم المناطق

حرارة منخفضة

حسب تقرير المركز الوطني للأرصاد، يستمر الطقس البارد والانخفاض في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة اليوم السبت.
في حين تؤثرالرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبارعلى أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك على أجزاء من مناطق الجوف، الحدود الشمالية، الشرقية، الرياض ونجران، وتمتد إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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